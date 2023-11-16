Новое название статьи: «Термостат Google Nest: умный способ сэкономить энергию и деньги этой зимой»

По мере приближения зимы и наплыва предложений «Черной пятницы» одно предложение выделяется своей практичностью и потенциальными долгосрочными выгодами. Термостат Google Nest, первоначально стоивший 130 долларов, в настоящее время доступен по сниженной цене в 90 долларов, что дает пользователям экономию в 31 процент. Эта сделка, всего на 10 долларов больше, чем ее рекордно низкий уровень, предоставляет домовладельцам прекрасную возможность повысить свою энергоэффективность и сэкономить деньги в холодные месяцы.

Представленный в 2020 году термостат Nest от Google предлагает экономичную альтернативу обучающему термостату Nest, который продается по цене 240 долларов. Оба устройства преследуют общую цель: снижение энергопотребления и снижение счетов за коммунальные услуги. Стандартный термостат Nest сертифицирован Energy Star и оснащен интеллектуальной функцией, которая автоматически регулирует температуру, когда жильцы покидают дом, сводя к минимуму ненужное потребление энергии. Кроме того, пользователи могут удобно изменять график отопления с помощью приложения Nest, доступного со своих смартфонов, планшетов или ноутбуков.

Хотя термостат Nest оказывается полезным для регулирования расходов на отопление, он также доказывает свою ценность в летние месяцы в качестве совместимого контроллера кондиционирования воздуха. Кроме того, он предлагает советы по экономии денег с помощью функции «Поиск экономии», позволяющей пользователям оптимизировать графики отопления и охлаждения для достижения максимальной экономической эффективности.

Помимо термостата Nest, в эту Черную пятницу Google предлагает и другие заманчивые предложения на продукты Nest. Стоимость беспроводного дверного звонка Google Nest в настоящее время составляет 120 долларов США (снижена со 180 долларов США), что является рекордно низким показателем. Аналогично, проводная камера видеонаблюдения Google Nest для помещений доступна по цене 70 долларов США по сравнению с 97 долларами. Покупатели также могут получить значительную скидку на комплект из двух устройств Google Nest Wi-Fi Pro с Wi-Fi 6E по цене 200 долларов вместо 300 долларов.

Благодаря термостату Nest от Google и другим продуктам этого бренда со скидкой потребители получают прекрасную возможность инвестировать в технологии умного дома, одновременно максимизируя энергоэффективность и сокращая расходы. Воспользуйтесь преимуществами предложений Черной пятницы и оцените удобство и экономию средств, предлагаемые продуктами Google Nest.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое термостат Nest?

Nest Thermostat — это интеллектуальное устройство, разработанное Google, которое позволяет пользователям контролировать и оптимизировать системы отопления и охлаждения своего дома. Он включает в себя такие функции, как автоматическая регулировка температуры, дистанционное управление через приложение и советы по энергосбережению.

2. Как термостат Nest экономит энергию?

Термостат Nest помогает экономить энергию, регулируя температуру, когда жильцы покидают дом, и предоставляя рекомендации по оптимизации графиков отопления и охлаждения. Целью проекта является сокращение ненужного потребления энергии и снижение счетов за коммунальные услуги.

3. Есть ли еще предложения Google Nest в Черную пятницу?

Да, в эту Черную пятницу Google предлагает скидки на различные продукты Nest. В дополнение к термостату Nest покупатели могут воспользоваться скидками на беспроводной дверной звонок Google Nest, внутреннюю проводную камеру безопасности Google Nest и Google Nest Wi-Fi Pro с Wi-Fi 6E.

источники:

Яху: https://www.yahoo.com/

Энгаджет: https://www.engadget.com/

В курсе: https://www.intheknow.com/

Автоблог: https://www.autoblog.com/

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