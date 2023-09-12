Новый патч Google Chrome устраняет критическую ошибку безопасности

Компания Google выпустила внешнее обновление безопасности, исправляющее критическую уязвимость в веб-браузере Chrome. Уязвимость, известная как CVE-2023-4863, связана с переполнением буфера кучи, которое влияет на формат изображений WebP. Эта уязвимость потенциально может привести к выполнению произвольного кода или сбоям.

Обнаружение уязвимости было поручено Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) и Citizen Lab в Школе Мунка при Университете Торонто. Конкретные детали эксплойта не разглашаются, но Google признал, что эксплойт для CVE-2023-4863 наблюдался в реальной жизни.

Этот последний патч является частью постоянных усилий Google по устранению уязвимостей нулевого дня в Chrome. С начала года компания уже исправила четыре таких уязвимости.

В дополнение к патчу Google Apple также расширила свои исправления для устранения CVE-2023-41064, еще одной уязвимости, связанной с обработкой изображений. Эта уязвимость представляет собой проблему переполнения буфера в компоненте ввода-вывода изображения, которая может привести к выполнению произвольного кода. Он использовался вместе с CVE-2023-41061 в цепочке эксплойтов iMessage с нулевым щелчком мыши под названием BLASTPASS для развертывания шпионского ПО Pegasus на полностью исправленных iPhone под управлением iOS 16.6.

Сходство между CVE-2023-41064 и CVE-2023-4863, связанное с обработкой изображений и о котором сообщили Apple и The Citizen Lab, предполагает потенциальную связь между двумя уязвимостями.

Для защиты от потенциальных угроз пользователям рекомендуется обновить браузер Chrome до версии 116.0.5845.187/.188 для Windows и 116.0.5845.187 для macOS и Linux. Пользователям браузеров на базе Chromium, таких как Microsoft Edge, Brave, Opera и Vivaldi, также следует применять исправления, как только они станут доступны.

источники:

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