Новые и улучшенные бесшовные обновления на телефонах Google Pixel

Телефоны Pixel уже давно поддерживают бесперебойные обновления, обеспечивая более плавное и бесперебойное взаимодействие с пользователем в процессе установки. Однако среди пользователей Pixel часто жаловались на медлительность этих обновлений. Но похоже, что Google наконец-то принял это к сведению и решает эту проблему в своих последних обновлениях.

Раньше бесшовное обновление на телефонах Pixel могло занимать до 30 минут. Хотя это позволило пользователям использовать свои телефоны во время обновления, длительное время установки могло разочаровать. По сравнению с устройствами без метода обновления A/B, такими как телефоны Samsung, подход Pixel обеспечивает более безопасный и удобный процесс обновления.

Хорошей новостью является то, что Google, похоже, добился значительных улучшений в скорости плавных обновлений. По словам владельцев Pixel, протестировавших последние обновления Android 14, время установки значительно сократилось. Сообщается, что недавнее обновление Android 14 QPR2 Beta 1, распространяемое через бета-программу Android и обновления OTA, заняло всего 10 минут, даже на старых моделях Pixel. Пользователи Reddit высоко оценили более быструю установку, а технологические энтузиасты, такие как Мануэль Вонау и Дилан Руссель, подтвердили более быстрые обновления на своих устройствах Pixel.

В нашем собственном тесте загрузка и установка обновления Android 14 QPR2 Beta 1 размером 2.6 ГБ на Pixel Fold заняла менее 20 минут. Обычно трудоемкий этап «оптимизации», на который обычно приходится значительная часть времени установки, длился всего 2.5 минуты. Это представляет собой значительное улучшение и наверняка будет приветствоваться пользователями Pixel.

Такая повышенная скорость плавных обновлений не является полной неожиданностью, поскольку Google работал над ее улучшением в последние месяцы. Достигнутый на данный момент прогресс показывает, что Google стремится предоставлять более быстрые и эффективные обновления для устройств Pixel, что является отличной новостью для пользователей.

Что касается других производителей смартфонов, это событие может даже подтолкнуть их к использованию аналогичной технологии в своих устройствах. Еще неизвестно, последуют ли Samsung и другие конкуренты этому примеру и внесут более быстрые и плавные обновления.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое бесшовные обновления?

О: Бесшовные обновления — это метод обновления операционной системы устройства без прерывания работы пользователя. Обновление загружается и устанавливается в фоновом режиме, что позволяет пользователю продолжать использовать свое устройство во время процесса.

Вопрос: Сколько времени раньше занимало бесперебойное обновление на телефонах Pixel?

Ответ: Раньше бесшовное обновление на телефонах Pixel могло занимать до 30 минут.

Вопрос: Улучшилась ли Google скорость плавного обновления на телефонах Pixel?

О: Да, согласно отзывам пользователей Pixel, Google значительно улучшила скорость плавных обновлений, сократив время установки до 10 минут.

Вопрос: Примут ли эту технологию другие производители смартфонов?

Ответ: Это еще неизвестно, но более быстрые и плавные обновления на телефонах Pixel могут побудить других производителей внедрить аналогичную технологию в свои устройства.

источники:

– [Телефоны Google Pixel](https://www.google.com/pixel/)

– [Android Police](https://www.androidpolice.com/)