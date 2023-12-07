Google запускает инструмент для переноса подписок на подкасты на YouTube Music

Google представляет инструмент миграции, который позволит пользователям переносить свои подписки на подкасты из автономного приложения Google Podcasts в YouTube Music. Этот шаг был предпринят после объявления Google о закрытии приложения Google Podcasts к апрелю 2024 года. Инструмент миграции первоначально будет доступен пользователям из США, но в ближайшее время планируется расширить его и на другие рынки.

Также стали известны сроки закрытия приложения. Пользователи из США смогут продолжать слушать свои подкасты через приложение Google Podcasts до марта 2024 года. Однако перенос или экспорт подписок будет по-прежнему возможен до июля 2024 года.

Чтобы использовать инструмент миграции, пользователи просто нажимают «Экспорт подписок», а затем выбирают «Экспорт в YouTube Music». Если приложение YouTube Music не установлено, пользователям будет предложено установить его, прежде чем продолжить. Кроме того, у пользователей будет возможность экспортировать свои подписки в файл OPML, который можно будет загрузить в любое стороннее приложение для подкастов, поддерживающее загрузку.

Консолидируя свои усилия на рынке потокового аудио, Google стремится объединить аудиторию, которая в настоящее время распределена по нескольким приложениям. Этот переход следует за предыдущими инициативами Google по превращению YouTube в центр подкастов, включая запуск специальной домашней страницы подкастов и планы по интеграции контента подкастов в YouTube Music.

В дополнение к популярным подкастам, которые уже доступны на YouTube, пользователи также смогут напрямую добавлять шоу в свою библиотеку YouTube Music, используя RSS-канал подкаста. YouTube Music реализовал такие функции, как «полки» подкастов, интеграцию RSS-каналов, автоматическую загрузку и удобство прослушивания, чтобы улучшить качество подкастов для своих пользователей.

С помощью нового инструмента миграции Google оптимизирует свои предложения подкастов и предоставляет пользователям удобный способ переноса своих подписок на YouTube Music. Поскольку популярность подкастинга продолжает расти, этот шаг демонстрирует стремление Google создать комплексную и удобную для пользователя платформу подкастинга.