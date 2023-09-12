Google предстает перед антимонопольным судом по поводу доминирования в поисковых системах

Google будет оспорен в знаковом антимонопольном судебном процессе в США, поскольку федеральные регуляторы пытаются разрушить ее интернет-империю. В течение следующих 10 недель федеральные юристы и генеральные прокуроры штатов представят доказательства, доказывающие, что Google фальсифицировал рынок в свою пользу, нарушив Закон Шермана, сделав свою поисковую систему выбором по умолчанию в различных местах и ​​на различных устройствах. Суд определит, нарушил ли Google закон, и если да, то какие шаги следует предпринять, чтобы обуздать технологического гиганта.

Иск был подан Министерством юстиции почти три года назад, в котором Google обвиняется в использовании своего доминирования в поиске в Интернете для получения несправедливого преимущества перед конкурентами. Правительство утверждает, что Google ежегодно платит миллиарды долларов за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию на таких устройствах, как iPhone, и в веб-браузерах, таких как Safari и Firefox. Кроме того, регулирующие органы утверждают, что Google незаконно манипулирует рынком, требуя, чтобы его поисковая система была интегрирована с программным обеспечением Android для смартфонов.

Google утверждает, что сталкивается с серьезной конкуренцией, и приводит в качестве примера поисковые системы, такие как Bing от Microsoft, и такие сайты, как Amazon и Yelp. Компания объясняет свой успех постоянным усовершенствованием своей поисковой системы и подчеркивает, что люди предпочитают использовать Google из-за его надежности и производительности.

Исход судебного разбирательства может иметь серьезные последствия для Google. Возможные последствия включают прекращение практики выплаты компаниям денег за то, чтобы Google стал поисковой системой по умолчанию, или же Google теряет фокус, поскольку оказывается втянутым в юридические баталии. Аналогичное антимонопольное дело против Microsoft в 1998 году привело к тому, что компания изо всех сил пыталась адаптироваться к новым технологиям, что позволило Google добиться известности.

В дополнение к текущему судебному разбирательству Google также сталкивается с антимонопольным делом, связанным с ее рекламной технологией. Правительство утверждает, что Google монополизирует ключевые технологии цифровой рекламы, и предполагает, что Google, возможно, придется продать часть своего бизнеса в области рекламных технологий, чтобы решить проблемы, связанные с антиконкурентной практикой.

Источники: Министерство юстиции, регулирующие органы Европейского Союза.