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Google выпускает экстренные обновления безопасности для уязвимости Chrome нулевого дня

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
Google выпускает экстренные обновления безопасности для уязвимости Chrome нулевого дня

Google выпустила экстренные обновления безопасности для устранения уязвимости нулевого дня в своем веб-браузере Chrome. Это четвертая уязвимость нулевого дня, которая использовалась в атаках с начала года. Уязвимость, обозначенная как CVE-2023-4863, активно эксплуатировалась. Google призвал пользователей Chrome как можно скорее обновить свои браузеры до последней версии.

Уязвимость, связанная с переполнением буфера кучи WebP, может вызвать сбои и облегчить выполнение произвольного кода. Первоначально об этом сообщили Apple SEAR и Citizen Lab в школе Мунка при Университете Торонто. Citizen Lab ранее обнаруживала ошибки нулевого дня, используемые в целевых шпионских атаках поддерживаемых правительством субъектов угроз против лиц из группы высокого риска, таких как оппозиционные политики, журналисты и диссиденты.

Хотя Google подтвердил, что уязвимость была использована, компания не предоставила конкретных подробностей об атаках. Вполне вероятно, что доступ к подробностям об ошибках и ссылкам будет ограничен до тех пор, пока большинство пользователей не обновят свои браузеры с исправлением. Это сделано для того, чтобы не позволить злоумышленникам создавать свои собственные эксплойты на основе этой информации.

Пользователи Chrome могут обновить свои браузеры через меню Chrome или перезагрузив свои устройства. Автоматические обновления также будут установлены без участия пользователя после перезагрузки. Своевременно обновляя свои браузеры, пользователи могут защитить себя от потенциальных атак до того, как будут опубликованы дальнейшие технические подробности.

В заключение отметим, что Google принял оперативные меры для устранения последней уязвимости нулевого дня в Chrome. Пользователям настоятельно рекомендуется обновить свои браузеры до последней версии, чтобы снизить риск взлома. Поступая таким образом, они могут защитить свои системы и данные от потенциальных атак.

источники:
– Рекомендации Google по безопасности
– Инженерия и архитектура безопасности Apple (SEAR)
- Гражданская лаборатория в школе Мунка при Университете Торонто.

By Вики Ставропулу

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