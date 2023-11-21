Google Fi Wireless предлагает скидку 75 долларов на Pixel Watch 2 LTE для существующих подписчиков

Google Fi Wireless предлагает специальную акцию «Черная пятница» для существующих подписчиков MVNO, предлагая скидку 75 долларов на Pixel Watch 2 LTE. Чтобы воспользоваться скидкой, пользователям необходимо использовать промокод BLACKFRIDAY во время оформления заказа, в результате чего цена снизится до 324.99 долларов США. Однако Google не уточнил продолжительность этой сделки, поэтому заинтересованным клиентам рекомендуется совершить покупку в ближайшее время.

Между тем, Google Store в США и другие розничные продавцы продают оригинальные Pixel Watch (Wi-Fi) по цене 199.99 долларов, тогда как модель LTE стоит 249.99 долларов после получения скидки в 80 долларов. Еще неизвестно, продолжит ли Google продавать предыдущее носимое устройство как более доступный вариант в линейке.

В дополнение к скидке на Pixel Watch 2 LTE Google Fi Wireless также предлагает скидку 10 долларов США на различные ремешки Pixel Watch, такие как активный, эластичный, кожаный и двухцветный кожаный ремешки, а также скидку 10 долларов на зарядный кабель. , доступно в Google Store.

Кроме того, Google Fi представил своим клиентам еще несколько предложений «Черной пятницы». К ним относятся: возврат 699 долларов США на Pixel 8 после 24 ежемесячных кредитов при подписке на план Unlimited Plus до конца года, мгновенная скидка 200 долларов США на все покупки Pixel 8 с промокодом EXTRA200, экономия 300 долларов США на Pixel 8 за существующим клиентам и возврат до 550 долларов США через 24 месяца на новейших устройствах Samsung Galaxy S23. Кроме того, клиенты могут получить возврат в размере 600 долларов США за Motorola razr+ после 24 ежемесячных кредитов.

Если вы подумываете о покупке Pixel Watch 2 LTE или других предложений Google Fi в Черную пятницу, обязательно воспользуйтесь этими ограниченными по времени предложениями и получите эксклюзивные скидки на свои любимые устройства.

FAQ

1. Могу ли я использовать скидку 75 долларов США на Pixel Watch 2 LTE, если я не являюсь подписчиком Google Fi Wireless?

Нет, скидка 75 долларов на Pixel Watch 2 LTE специально предлагается существующим подписчикам MVNO Google Fi Wireless. Если вы не являетесь действующим подписчиком, возможно, вы не имеете права на участие в этой конкретной сделке.

2. Как долго действует акция «Черная пятница» на Pixel Watch 2 LTE?

Google не предоставил конкретной информации о продолжительности сделки «Черная пятница» для Pixel Watch 2 LTE. Рекомендуется совершить покупку как можно скорее, чтобы не упустить скидку.

3. Доступны ли какие-либо другие скидки на Google Fi к Черной пятнице?

Да, в дополнение к сделке с Pixel Watch 2 LTE, Google Fi Wireless предлагает скидки на различные устройства, включая устройства Pixel 8 и Samsung Galaxy S23. Также действуют скидки на ремешки Pixel Watch и кабель для зарядки.

4. Могу ли я объединить несколько предложений Черной пятницы на Google Fi Wireless?

Хотя конкретные комбинации могут различаться, вы сможете воспользоваться несколькими предложениями Черной пятницы на Google Fi Wireless. Например, если вы уже являетесь подписчиком, вы можете воспользоваться скидкой на Pixel Watch 2 LTE, а также скидками на другие устройства, такие как Pixel 8.

5. Где я могу найти дополнительную информацию о Google Fi Wireless и ее предложениях в Черную пятницу?

Вы можете посетить веб-сайт Google Fi Wireless или подписаться на их официальные каналы в социальных сетях, чтобы получить дополнительную информацию об их предложениях в Черную пятницу. Кроме того, веб-сайты и форумы, посвященные технологиям, также могут предоставлять дополнительную информацию об этих предложениях.