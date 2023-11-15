Генеральный директор Google Сундар Пичаи предстал перед федеральным судом во второй раз за две недели, чтобы дать показания в продолжающемся антимонопольном процессе. На этот раз Пичаи защищал деловую практику Google Play Store, который отвечает за распространение приложений для ПО Android.

Epic Games, создатель популярной видеоигры Fortnite, утверждает, что система обработки платежей Google, которая взимает комиссию от 15% до 30% за покупки в приложениях, незаконно наносит вред потребителям и разработчикам программного обеспечения. Они утверждают, что Google использует свое доминирующее положение на рынке, чтобы подавить конкуренцию со стороны других магазинов приложений, поднимая цены и препятствуя инновациям. Это перекликается с аналогичным иском, который Epic возбудила против Apple.

Последнее появление Пичаи в суде произошло всего через несколько недель после дачи показаний в отдельном антимонопольном процессе в Вашингтоне, округ Колумбия, в котором основное внимание уделялось предполагаемому злоупотреблению властью Google в своей поисковой системе. Несмотря на разные места проведения и конкретные проблемы, оба испытания подчеркивают огромную мощь Google и ее отношения с Apple.

Ключевой частью защиты Google является то, что компания сталкивается с конкуренцией со стороны Apple iPhone и ее магазина приложений. Однако в ходе дачи показаний выяснилось, что в 36 году Google поделилась с Apple 2021% своих доходов от рекламы от поисковых запросов Safari. Это раскрытие информации привело к напряженным спорам между Пичаем и юристом Epic Games.

Хотя Пичаи признал разделение доходов, он утверждал, что Google и Android жестко конкурируют с Apple и iPhone, утверждая, что это соперничество приносит пользу потребителям, предлагая больше выбора и более низкие цены.

Испытание Epic Games имеет большое значение, поскольку в случае успеха оно может ослабить способность Google и Apple собирать комиссионные за покупки в приложениях. Это следует за предыдущим постановлением, согласно которому Apple должна разрешить приложениям предоставлять ссылки на другие способы оплаты, что потенциально снижает комиссионные, которые получают обе компании.

В ходе дачи показаний доказательства показали, насколько прибыльным был Google Play Store для Google: в первой половине 4.4 года операционная прибыль составила 2020 миллиарда долларов. Пичаи подчеркнул, что 97% разработчиков программного обеспечения в Play Store не платят никаких комиссий. поскольку они либо не продают цифровые товары, либо не приносят достаточного дохода для возникновения комиссий.

Суд продолжает проливать свет на сложную динамику отношений между технологическими гигантами и влияние их деловой практики на потребителей и разработчиков.

FAQ

О чем идет антимонопольный процесс с участием генерального директора Google Сундара Пичаи?

Антимонопольный процесс включает в себя обвинения против деловой практики Google в магазине Google Play, где Epic Games утверждает, что система обработки платежей наносит вред потребителям и разработчикам программного обеспечения, повышая цены и подавляя конкуренцию.

Какая связь между этим судебным процессом и предыдущим судебным процессом против Apple?

Ранее Epic Games возбудила аналогичное дело против Apple, заявив, что платежная система ее магазина приложений также является антиконкурентной. Испытания подчеркивают доминирование Google и Apple и их отношения с разработчиками приложений и потребителями.

Какое влияние испытания могут оказать на комиссию Google и Apple за покупки в приложениях?

Существует вероятность того, что испытания могут подорвать способность обеих компаний собирать комиссионные за покупки в приложениях. Предыдущее решение против Apple уже требовало, чтобы компания разрешила приложениям предоставлять ссылки на другие способы оплаты, что потенциально ослабило комиссионные, взимаемые как Google, так и Apple.

Насколько прибыльен Google Play Store?

Согласно доказательствам, представленным в суде, Google Play Store за первое полугодие 4.4 года получил операционную прибыль в размере $2020 млрд. Однако важно отметить, что 97% разработчиков программного обеспечения в Play Store вообще не платят никаких комиссий.

Какую защиту представляют Google и Пичаи?

Google и Пичаи утверждают, что компания сталкивается с конкуренцией со стороны Apple iPhone и ее магазина приложений, и что эта конкуренция приносит пользу потребителям, предлагая больше выбора и более низкие цены. Они также подчеркивают, что система комиссий в Google Play Store не применяется к большинству разработчиков программного обеспечения.