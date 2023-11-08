Разблокировка iMessage: битва за совместимость

Google и крупные операторы связи в Европе призывают Европейскую комиссию классифицировать iMessage как «основной» сервис. Этот шаг потребует от Apple сделать приложение чата полностью совместимым с конкурентами, такими как WhatsApp. В настоящее время iMessage доступен исключительно пользователям Apple, что создает чувство лояльности среди владельцев iPhone. Однако, если iMessage будет обозначен как основной сервис, он должен будет беспрепятственно подключаться к конкурирующим платформам, открывая связь между различными устройствами.

Битва за эксклюзивность iMessage продолжается, и конкуренты надеются на увеличение переключения устройств среди потребителей. Этот недавний шаг со стороны Google, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica и Orange направлен на то, чтобы выровнять правила игры и предоставить европейским потребителям и предприятиям больше возможностей для общения.

Европейская комиссия, отвечающая за расследование того, должен ли iMessage соответствовать новому Закону о цифровых рынках, оценивает влияние сервиса. Хотя Apple утверждает, что iMessage не должен подпадать под действие правил, заявляя, что пользователи не платят напрямую за его использование, а ее устройства могут работать без приложения для обмена сообщениями, регулирующие органы считают, что это важный компонент экосистемы Apple и косвенно способствует доходам компании. .

Пока расследование продолжается, телекоммуникационные компании и Google подчеркивают «фундаментальную природу» iMessage как шлюза между бизнес-пользователями и их клиентами, выступая за назначение Apple в качестве посредника. Они утверждают, что предприятия выиграют от улучшенных функций доступности и обмена сообщениями, поскольку текущие расширенные возможности обмена сообщениями доступны только пользователям Apple.

Битва за совместимость iMessage поднимает важные вопросы о честной конкуренции на цифровом рынке. Хотя эксклюзивность iMessage способствовала успеху Apple, открытие приложения чата для конкурирующих платформ могло бы расширить возможности общения и стимулировать инновации в сфере обмена сообщениями.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое iMessage?

О: iMessage — это приложение для чата, эксклюзивное для пользователей Apple, которое позволяет им общаться друг с другом с помощью текстовых сообщений в виде «голубых пузырей».

Вопрос: Почему Google и операторы связи призывают сделать iMessage основным сервисом?

Ответ: Они считают, что iMessage необходимо сделать полностью совместимым с конкурирующими платформами, чтобы предоставить потребителям и бизнесу больше возможностей общения.

Вопрос: Что расследует Европейская комиссия?

Ответ: Европейская комиссия расследует, должен ли iMessage подпадать под действие нового Закона о цифровых рынках и должен ли он обеспечивать беспрепятственное соединение с конкурентами.

Вопрос: Почему эксклюзивность iMessage вызывает споры?

Ответ: Конкуренты утверждают, что эксклюзивность iMessage для устройств Apple подавляет конкуренцию и переключение устройств среди потребителей.

Вопрос: Какое влияние окажет совместимость с конкурирующими платформами?

Ответ: Обеспечение совместимости iMessage с конкурентами расширит возможности связи и потенциально приведет к инновациям в сфере обмена сообщениями.