Goldman Sachs: экономическая неопределенность может оказать давление на акции США в 2023 году

Goldman Sachs предупреждает, что неопределенность экономических перспектив может продолжать оказывать давление на акции США в течение 2023 года. Инвестиционный банк советует инвесторам сосредоточиться на акциях, которые возвращают акционерам денежные средства. Глава Goldman по стратегии акций в США Дэвид Костин объясняет, что поток данных об экономическом росте и инфляции может создать волатильность на фондовом рынке в ближайшие месяцы.

Фирма прогнозирует замедление роста ВВП, вызванное такими факторами, как возобновление выплат по студенческим кредитам и влияние более высоких ставок по ипотечным кредитам на рынок жилья. Goldman прогнозирует снижение роста реального ВВП до 1.3% в четвертом квартале с 3.1% в третьем квартале. Что касается инфляции, банк предполагает, что после нескольких месяцев смягчения инфляция может снова ускориться. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен, который не включает цены на продукты питания и энергоносители, вырастет до 0.4% в январе 2024 года с 0.2% в июле.

Осторожность Goldman обусловлена ​​потенциальным снижением уверенности инвесторов в сценарии мягкой посадки, что может оказать давление на склонность к риску и цены на акции. В ответ на эту неопределенность инвестиционный банк рекомендует сосредоточиться на акциях компаний, у которых есть программы дивидендов и обратного выкупа, а не на тех, которые инвестируют в капитальные затраты, исследования и разработки.

Goldman отмечает, что общая корзина денежной доходности компании, включающая 50 акций с самой высокой 12-месячной скользящей доходностью от выкупа и дивидендов, с начала 4 года превысила доходность корзины капитальных затрат и исследований и разработок на 2022 процентных пункта. В общую корзину возврата денежных средств входят Tapestry, MGM Resorts и Lowe's.

Несмотря на ожидаемые колебания экономических данных, Goldman считает, что вероятность рецессии в США очень мала. Фирма снизила вероятность рецессии всего до 15%, сославшись на возможность того, что Федеральная резервная система не будет повышать процентные ставки в этом месяце, а может и не сделать этого вообще.

Цель Goldman для индекса S&P 500 на конец года составляет 4,500, что всего на 1% выше уровня закрытия пятницы. Этот прогноз превышает средний прогноз в 4,372 среди 15 ведущих стратегов Уолл-стрит.

Источник: CNBC

Определения:

Акции: Акции, также известные как акции, представляют собой долю собственности в компании.

Рост ВВП: Рост валового внутреннего продукта (ВВП) означает увеличение общей стоимости товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период.

Инфляция: Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике за определенный период, приводящее к снижению покупательной способности денег.

CPI: Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет среднее изменение цен, которые потребители платят за корзину товаров и услуг.

Дивиденды: Дивиденд — это распределение прибыли, полученной компанией, среди ее акционеров.

Выкупить: Обратный выкуп или выкуп акций — это когда компания покупает свои собственные акции на открытом рынке, уменьшая количество акций в обращении.

Капитальные расходы: Капитальные затраты, часто называемые капитальными затратами, представляют собой средства, потраченные компанией на приобретение или модернизацию физических активов, таких как основные средства, заводы и оборудование.

Исследования и разработки: Исследования и разработки (НИОКР) относятся к деятельности, предпринимаемой компанией для внедрения инноваций, улучшения и разработки новых продуктов, технологий или процессов.

Источники: CNBC.