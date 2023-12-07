Годзилла минус один: урок для Голливуда по успеху боевиков

Неожиданным поворотом событий японский фильм о монстрах «Годзилла минус один» взял штурмом кассовые сборы США, став критическим и коммерческим триумфом. Фильм, снятый со скромным бюджетом в 15 миллионов долларов, возвращается к основам и акцентирует внимание на развитии персонажей, что контрастирует с раздутыми супергеройскими франшизами, которые в последние годы испытывают трудности.

Фильм «Годзилла минус один», снятый опытным японским режиссером Такаси Ямазаки, вышел в широкий прокат в США и за первые выходные заработал впечатляющие 11 миллионов долларов. Хотя это может показаться не блокбастером, тот факт, что это фильм с субтитрами, делает его успех заслуживающим внимания. Бюджет фильма уже увеличился более чем вдвое: только в Японии его общий бюджет составил 23 миллиона долларов. Его релиз в Великобритании и Ирландии еще впереди.

Что отличает «Годзиллу минус один» от других фильмов о монстрах, так это его способность найти идеальный баланс между действием и развитием персонажей. И критики, и зрители высоко оценили фильм, получив на сайте Rotten Tomatoes оценку 96% и 98% соответственно. Daily Beast описывает его как «практически все, что фанаты могут пожелать», подчеркивая его способность решать проблемы как людей, так и титанов.

В фильме рассказывается история Коити Сикисимы, пилота-камикадзе, который отказывается покончить с собой во время Второй мировой войны и вместо этого приземляет свой самолет на острове, где ремонтируются самолеты. Когда Годзилла нападает на остров, Коичи замирает от страха, что приводит к гибели почти всех остальных. Проходят годы, и Годзилла появляется снова, чтобы сеять хаос в материковой Японии, Коити несет бремя вины и должен противостоять своим собственным недостаткам.

Чему Голливуд может научиться из успеха «Годзиллы минус один», так это тому, что зрители жаждут развлечений, а не сложных повествований. Режиссер фильма Ямазаки намеренно упростил сюжет, сосредоточив внимание на эмоциональном путешествии главного героя, а не на ярких битвах монстров. Этот подход нашел отклик у зрителей, которые устали от запутанных сюжетных линий и предпочитают более простой и захватывающий опыт просмотра.

Поскольку Голливуд изо всех сил пытается повторить успех таких франшиз, как Marvel и DC, кинематографистам важно понимать, что зрители хотят развлекаться, а не перегружаться. Успех «Годзиллы минус один» служит напоминанием о том, что большие бюджеты и чрезмерная последовательность действий не гарантируют успеха. Возвращаясь к основам повествования и развития персонажей, Голливуд получает возможность снова очаровать публику.