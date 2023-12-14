Gigabyte представляет новые игровые ноутбуки AORUS: высокая производительность в портативном дизайне

Gigabyte, ведущий мировой компьютерный бренд, рад представить свои новейшие игровые ноутбуки 2024 года — AORUS 17 и AORUS 15. Эти ноутбуки предлагают высочайшую производительность в элегантном портативном дизайне.

Оснащенные новейшими процессорами Intel® Core™ Ultra 7 и графическими процессорами NVIDIA® GeForce RTX™ 40 (GPU) и расширяемой памятью DDR5, AORUS 17 и AORUS 15 без труда справляются с длительными игровыми сессиями или сложными творческими задачами на ходу. . Эксклюзивная технология охлаждения WINDFORCE Infinity обеспечивает оптимальную производительность в суперпортативном корпусе, а добавление технологий Dolby Vision® и Dolby Atmos® обеспечивает захватывающий личный кинематографический опыт.

В основе этих ноутбуков лежит новейший процессор Intel® Core Ultra 7 под кодовым названием Meteor Lake. Это первый мощный мобильный процессор с интегрированным процессором Intel AI Boost Engine (NPU) для увеличения срока службы батареи и повышения энергоэффективности. AORUS 17 с графическим процессором для ноутбука NVIDIA® GeForce RTX™ 40 с TGP мощностью до 140 Вт использует технологию NVIDIA Advanced Optimus для интеллектуального переключения между графическими процессорами, оптимизируя производительность и расход заряда батареи. В AORUS 17 используется технология охлаждения WINDFORCE Infinity, в которой используются материалы с фазовым переходом с высокой теплопроводностью и сверхтонкие лопасти вентилятора для эффективного охлаждения. Gigabyte также сделала тепловые ребра максимально тонкими, что привело к увеличению площади охлаждения на 103% при сохранении общего компактного форм-фактора.

Пользователи новых ноутбуков смогут насладиться мощью нового поколения благодаря потрясающему дисплею QHD с частотой обновления 240 Гц, обеспечивающему потрясающую глубину цвета и контрастность. Сертификация TÜV Rheinland на технологию Flicker-Free и Low Blue Light гарантирует снижение дискомфорта в глазах после длительного использования. Dolby Vision® и Dolby Atmos® еще больше улучшают качество изображения, обеспечивая яркое изображение и захватывающий звук.

Gigabyte выводит мобильные вычисления на новый уровень с помощью набора утилит в новом приложении AI Nexus. AI Boost на базе Microsoft Azure AI интуитивно настраивает параметры процессора/графического процессора и скорость вращения вентилятора на основе обнаруженных игровых профилей, упрощая игровой процесс. Кроме того, генератор искусственного интеллекта использует возможности периферийных вычислений с помощью Stable Diffusion, позволяя пользователям наслаждаться магией генеративного искусственного интеллекта, работающего на базе встроенного нейронного процессора процессоров Intel® Core™ Ultra 7. Следующая версия AI Power Gear оптимизирует энергопотребление, продлевая как срок службы батареи, так и общий срок службы устройства.

С выпуском AORUS 17 и AORUS 15 компания Gigabyte продолжает расширять границы мобильных вычислений, предоставляя геймерам и опытным пользователям высокую производительность в портативном корпусе.

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