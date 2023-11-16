Распродажа Google в Черную пятницу: эксклюзивные скидки на популярные устройства

Ищете выгодные предложения на новейшие технические гаджеты? Не смотрите дальше. Google предлагает эксклюзивные скидки на широкий спектр устройств на распродаже в Черную пятницу в этом году. От смартфонов до устройств «умного дома» — каждый найдет что-то для себя. Распродажа доступна до 1 декабря, так что не упустите эти фантастические предложения.

Одним из ярких моментов распродажи является сниженная цена на популярную серию Google Pixel. Pixel 8 с его передовыми функциями и исключительными возможностями камеры теперь доступен всего за 749 долларов по сравнению с 949 долларами. Если вы ищете более продвинутый вариант, Pixel 8 Pro по цене 1,099 долларов (первоначально 1,349 долларов) предлагает еще более премиальные возможности.

Для тех, кто интересуется носимыми технологиями, Pixel Watch 2 теперь доступны за 399 долларов вместо 479.99 долларов. Эти умные часы, разработанные для полной интеграции с вашей экосистемой Google, станут идеальным спутником в вашей повседневной деятельности.

Помимо смартфонов и умных часов, Google также предлагает скидки на свой ассортимент устройств для умного дома. Nest Hub Max, оснащенный ярким дисплеем и мощными динамиками, теперь может стать вашим всего за 179 долларов вместо 299 долларов. Кроме того, термостат Nest и обучающий термостат Nest доступны по сниженным ценам: 129.99 долларов США (первоначально 179.99 долларов США) и 249 долларов США (первоначально 329 долларов США) соответственно.

Захватывающая экономия также доступна на аксессуарах Google. Сэкономьте 50 процентов на аксессуарах для Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro и получите скидку 15 процентов на некоторые аксессуары для Pixel 7a, Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом товаров со скидкой и узнать больше об этой эксклюзивной распродаже, посетите официальную страницу распродажи Google в Черную пятницу. Не упустите возможность обновить свои технические устройства по выгодным ценам!

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Как долго действует распродажа Google Black Friday?

Распродажа Google Black Friday доступна до 1 декабря, что дает клиентам достаточно времени, чтобы воспользоваться эксклюзивными скидками.

2. Могу ли я найти скидки на смартфоны Google во время распродажи?

Да, Google предлагает скидки на свои популярные серии смартфонов, включая Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

3. Есть ли какие-либо скидки на умные часы Google?

Абсолютно! Pixel Watch 2 можно приобрести по сниженной цене во время распродажи в Черную пятницу.

4. Какие еще устройства Google есть в продаже?

Google предлагает скидки на различные устройства для умного дома, такие как Nest Hub Max, Nest Thermostat и Nest Learning Thermostat.

5. Распространяются ли скидки на аксессуары для устройств Google?

Да, вы можете сэкономить на аксессуарах для смартфонов Pixel, включая Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8 и Pixel 8 Pro.