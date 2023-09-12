Будьте в курсе последних технических новостей с подкастом Tech Guide, эпизод 567

В последнем выпуске подкаста Tech Guide, который ведет редактор Стивен Фенек, слушатели могут быть в курсе последних новостей и обзоров потребительских технологий. Вот основные моменты шоу этой недели:

1. GoPro выпускает экшн-камеру Hero12 Black. GoPro объявила о выпуске своей новейшей экшн-камеры Hero12 Black. Благодаря улучшенным функциям и возможностям эта камера обязательно произведет впечатление на любителей приключений и создателей контента.

2. Ecovacs выходит на рынок робототехники для дворов: Ecovacs, известная своими роботами-пылесосами, расширила линейку своей продукции, включив в нее робот-косилку. Это новое дополнение призвано упростить уход за газоном и предоставить эффективное и автономное решение.

3. Dyson представляет очиститель воздуха большего размера. Dyson выпустила свой самый большой очиститель воздуха, предназначенный для больших помещений. В этом устройстве реализована передовая технология фильтрации воздуха Dyson, обеспечивающая более чистую и здоровую среду в помещении.

Обзоры технических руководств:

– Планшет Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: Стивен Фенек представляет подробный обзор планшета Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, подчеркивая его функции и производительность.

– Sonos представляет динамик Move 2: Sonos представила новый динамик Move 2, предлагающий улучшенное качество звука и портативность. Эта беспроводная колонка идеально подходит для прослушивания в дороге.

– Bang & Olufsen сотрудничает с Ferrari: Bang & Olufsen сотрудничает с Ferrari, чтобы создать замечательную аудиоколлекцию, сочетающую роскошный дизайн с превосходным качеством звука.

Справочная служба технического руководства:

В сегменте службы технической поддержки Tech Guide тема обсуждения сосредоточена вокруг рынка восстановленных iPhone. Стивен Фенек исследует преимущества продажи старого iPhone для компенсации затрат на новое устройство, а также экономию, которую можно получить, купив отремонтированный iPhone.

Слушатели могут найти подкаст Tech Guide на различных платформах, включая Apple Podcasts. Стивен Фенек, редактор журнала Tech Guide, известен как один из ведущих технических журналистов Австралии, регулярно делящийся своими мыслями по радио и телевидению.

источники:

Подкаст Tech Guide, серия 567 – Стивен Фенек