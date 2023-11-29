Избавьтесь от раздувания: повысьте производительность с помощью этого эксклюзивного пакета программного обеспечения

Хотите оптимизировать свою производительность за счет обновления программного обеспечения вашего ПК? Не ищите ничего, кроме этого невероятного предложения, действие которого ограничено по времени. С сегодняшнего дня и до 3 декабря вы можете получить пожизненные лицензии на Microsoft Office Pro 2019 и Windows 11 Pro в комплекте, и все это по привлекательной цене. Забудьте о раздутом программном обеспечении и ненужных расходах — оптимизируйте свое цифровое рабочее пространство с помощью этого выгодного предложения.

Windows 11 Pro была тщательно переработана с учетом требований современной гибридной рабочей среды. Эта новая операционная система, ориентированная на производительность и безопасность, представляет интуитивно понятный интерфейс, а также функции экономии времени, такие как привязка макетов, повторная стыковка и виджеты. Настройте свой рабочий стол в соответствии с вашим уникальным рабочим процессом и повысьте эффективность. С помощью Windows Studio Effects вы получаете доступ к мощным инструментам, таким как уменьшение излучения синего света, автоматическое формирование окон и расширенные возможности голосового управления. Воспользуйтесь преимуществами расширенных функций безопасности, таких как Smart App Control, пробуждение и блокировка, TPM 2.0 и простой биометрический вход в систему с помощью совместимого оборудования.

Раскройте весь потенциал своей новой ОС с помощью Microsoft Office Pro 2019 для Windows. Этот комплексный пакет программного обеспечения включает в себя все необходимые инструменты, необходимые для достижения успеха в работе. Благодаря включенным в лицензию Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Publisher и Access у вас есть идеальный набор приложений, которые помогут вам в создании документов, анализе данных, оптимизации коммуникации и многом другом. Попрощайтесь с проблемами совместимости и наслаждайтесь бесперебойной работой.

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Часто задаваемые вопросы

Могу ли я использовать эти пожизненные лицензии на нескольких устройствах?

Нет, пожизненные лицензии на Microsoft Office Pro 2019 и Windows 11 Pro, входящие в этот пакет, можно использовать только на одном устройстве.

Доступно ли это предложение для пользователей Mac?

Нет, это предложение предназначено исключительно для пользователей Windows. Пользователи Mac могут изучить альтернативные варианты программного обеспечения, разработанные для их операционной системы.

Что произойдет, если я обновлю свой компьютер в будущем?

Если вы обновите свой компьютер, вы сможете перенести пожизненные лицензии на новое устройство. Однако лицензии можно использовать только на одном устройстве одновременно.

Включены ли обновления в эти пожизненные лицензии?

Да, Microsoft Office Pro 2019 и Windows 11 Pro, входящие в этот пакет, поставляются с обновлениями. Вы будете получать новейшие функции и исправления безопасности на протяжении всего времени использования программного обеспечения.