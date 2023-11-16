Летайте высоко с Alpha Z Pro и комплектом дронов Flying Fox

Ищете новое приключение на свежем воздухе? Почему бы не подняться в небо на дроне? Благодаря этому ограниченному по времени предложению вы можете получить комплект широкоугольного дрона с двумя камерами Alpha Z PRO 4K + Flying Fox 4K всего за 99.97 долларов США, что является значительной скидкой по сравнению с его обычной ценой в 398 долларов США. Это прекрасная возможность исследовать мир с высоты или удивить кого-то особенного незабываемым подарком.

И дроны Alpha Z PRO, и Flying Fox оснащены удобными для пользователя функциями. Эти дроны, оснащенные двумя камерами, включая широкоугольную фронтальную камеру 4K и нижнюю камеру 720p, обеспечивают потрясающие аэрофотоснимки, которые можно просматривать в режиме реального времени через соединение Wi-Fi и совместимое приложение. С легкостью снимайте захватывающие дух пейзажи или впечатляющие видеоролики с воздуха.

Эти дроны не только могут подниматься, опускаться и двигаться вбок благодаря четырехканальной передаче, но также предлагают ряд интеллектуальных режимов полета. Режим удержания высоты обеспечивает стабильное зависание, а автоматический возврат одной кнопкой позволяет дрону легко вернуться к вам. Кроме того, дрон Flying Fox обеспечивает управление жестами и функцию слежения, что поднимает вашу аэрофотосъемку на новый уровень.

Alpha Z PRO с гладкой черной отделкой обеспечивает время полета от семи до девяти минут, а серебристый Flying Fox может оставаться в воздухе от девяти до двенадцати минут. Независимо от того, являетесь ли вы опытным пилотом или только начинаете свое путешествие на дронах, эти дроны созданы для того, чтобы обеспечить захватывающие и надежные полеты.

Так зачем ждать? Воспользуйтесь этим непревзойденным предложением и закажите комплект широкоугольного дрона с двумя камерами Alpha Z PRO 4K + Flying Fox 4K всего за 99.97 долларов США до 26 ноября 11:59 по тихоокеанскому времени. Не упустите шанс взлететь в небо и запечатлеть невероятные моменты с совершенно новой точки зрения.

Вопросы и ответы:

В: Могу ли я управлять дроном через смартфон?

О: Да, оба дрона можно подключить к смартфону через Wi-Fi для удобного управления и передачи данных в режиме реального времени.

Вопрос: Каково время полета Alpha Z PRO?

Ответ: Дрон Alpha Z PRO обеспечивает время полета от семи до девяти минут.

Вопрос: Есть ли у дрона Flying Fox какие-либо дополнительные функции?

О: Да, дрон Flying Fox оснащен управлением жестами и функцией слежения, что добавляет дополнительную универсальность вашей аэрофотосъемке.

Вопрос: Могут ли дроны легко вернуться в исходную точку?

А: Абсолютно! Оба дрона оснащены функцией автоматического возврата одной кнопкой, благодаря чему они смогут легко вернуться к вам.