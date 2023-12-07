Управление портов Джорджии одобрило инвестиции в размере 127 миллионов долларов в железнодорожный терминал на северо-востоке Джорджии

Управление портов Джорджии (GPA) одобрило значительные инвестиции в размере 127 миллионов долларов США для строительства современного железнодорожного терминала, который соединит порт Саванны с северо-востоком Джорджии. Проект, известный как Blue Ridge Connector, направлен на улучшение транспортного сообщения и укрепление логистической сети Грузии.

Внутренний железнодорожный терминал, открытие которого запланировано на 2026 год, должен принести значительную экономическую выгоду сельским общинам. Ожидается, что расширяя портовые услуги непосредственно на производство и цепочку поставок, Blue Ridge Connector создаст новые рабочие места и будет способствовать экономическому развитию.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет внутреннего капитала GPA и гранта Федеральной морской администрации, что подчеркивает совместные усилия по реализации этого железнодорожного терминала. Объект будет плавно связан с терминалом Mason Mega Rail в Саванне через Южную железную дорогу Норфолка.

В настоящее время железнодорожным транспортом перевозится лишь часть контейнерных грузов, около 18-20 процентов. Однако с развитием соединителя Blue Ridge GPA стремится повысить эффективность железнодорожного транспорта и уменьшить заторы на автомагистралях Грузии. Проект также соответствует целям устойчивого развития, поскольку каждый контейнер, перевозимый по железной дороге, позволит избежать 600-мильной поездки на грузовике туда и обратно, сокращая выбросы углекислого газа и продвигая более экологичный подход к логистике.

При строительстве Blue Ridge Connector будут использоваться гибридные электрические козловые краны с резиновыми шинами, что демонстрирует приверженность GPA использованию передовых и экологически чистых технологий в своей деятельности.

Губернатор Брайан Кемп выразил уверенность в этом проекте, заявив: «Благодаря улучшенному сообщению Blue Ridge Connector максимизирует влияние обширной логистической сети Джорджии». Инвестиции в этот железнодорожный терминал не только повысят эффективность перевозок, но и станут катализатором создания рабочих мест и экономического роста в регионе.

В заключение, одобрение Управлением портов Джорджии инвестиций в размере 127 миллионов долларов США в Blue Ridge Connector демонстрирует их приверженность развитию транспортной инфраструктуры Грузии и стимулированию экономики штата. Ожидаемый ввод в эксплуатацию в 2026 году, железнодорожный терминал будет служить жизненно важным связующим звеном между портом Саванны и северо-востоком Джорджии, предлагая многочисленные преимущества для бизнеса, общества и окружающей среды.