Роль мантийного плюма Кергелен в распаде Восточной Гондваны: свежий взгляд

Введение

Распад древнего суперконтинента Гондвана уже давно интересует ученых, и одним из обсуждаемых факторов в этом процессе является роль мантийного плюма Кергелен. Мантийный плюм Кергелен является долгоживущим источником вулканической активности, связанной с образованием крупных магматических провинций (LIP). Эти LIP оказывают значительное влияние на климат, окружающую среду и эволюцию жизни на Земле. Связь между мантийным плюмом Кергелен и распадом восточной Гондваны является предметом продолжающихся исследований, мнения ученых расходятся.

Свежая информация

Недавнее исследование с использованием новых методов датирования циркона SHRIMP U-Pb пролило новый свет на время вулканической активности, связанной с мантийным плюмом Кергелен. Исследование было сосредоточено на вулканических породах формации Жела в Тетических Гималаях и показало, что они образовались в период поздней юры — раннего мела, а не в период, который ранее считался средней юрой. Это открытие предполагает, что вулканизм, приписываемый мантийному плюму Кергелен в Тефийских Гималаях, произошел примерно между 147 миллионами лет назад (млн лет назад) и 124 млн лет назад, с двумя заметными пиками в возрасте около 141 млн лет назад и 133 млн лет назад.

Объем магматических пород Комей-Банбери, связанных с мантийным плюмом Кергелен, был рассчитан примерно в 114,250 3 кмXNUMX. Этот объем соответствует размерам крупных магматических провинций и поддерживает идею типичных моделей мантийных плюмов. Эти результаты в сочетании с геохимическими и палеомагнитными данными предоставляют убедительные доказательства того, что мантийный плюм Кергелен сыграл значительную роль в распаде восточной Гондваны.

Свежая перспектива

Хотя существуют разные мнения относительно происхождения магматических пород в разных регионах восточной Гондваны, это исследование предоставляет убедительные доказательства участия мантийного плюма Кергелен. LIP Комей-Банбери, ранее считавшийся слишком маленьким, чтобы его можно было отнести к мантийному плюму, теперь соответствует ожидаемому диапазону размеров. Исследование также решает проблему расстояния между базальтом Банбери и мантийным плюмом Кергелен, подчеркивая обширное распространение магматических пород из-за движений плит.

Эти новые сведения о взаимосвязи между мантийным плюмом Кергелен и распадом восточной Гондваны способствуют нашему пониманию динамических процессов, вовлеченных в геологическую историю нашей планеты. Дальнейшие исследования и междисциплинарные подходы будут продолжать расширять наши знания о прошлом Земли и его глубоком влиянии на настоящее и будущее.

FAQ

Вопрос: Что такое мантийный плюм?

Ответ: Мантийный плюм — это подъем аномально горячих пород внутри мантии Земли.

Вопрос: Что такое большая магматическая провинция (LIP)?

Ответ: Крупная магматическая провинция — это регион, где за относительно короткие геологические периоды времени было внедрено огромное количество вулканических пород.

Вопрос: Что такое Гондвана?

Ответ: Гондвана — древний суперконтинент, существовавший с позднего неопротерозоя до средней юры.

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