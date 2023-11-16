Новая технология захвата, вдохновленная Gecko, использует щадящий подход к обращению с объектами

Ученые из Южной Кореи разработали инновационную технологию, вдохновленную адгезионными свойствами лап гекконов. Предыдущие попытки воспроизвести способность геккона брать хрупкие предметы с помощью сухого клея часто приводили к некоторым повреждениям при попытке их высвободить. Однако последняя разработка включает в себя средства безопасного отпускания предметов из рук.

Исследователи из Национального университета Кёнпук и Университета Донг-А включили грибовидные структуры в мягкий силиконовый захват, установленный на роботизированной руке. Этот захват успешно зацепился за хрупкий стеклянный диск и поднял его с наклонной поверхности, не причинив ему никаких повреждений. Когда пришло время высвободить диск, захват одновременно поднялся и покрутился. Эта комбинация движений привела к 10-кратному уменьшению силы, необходимой для отделения стекла, предотвращая любой вред объекту.

Подушечки лап геккона содержат миллионы микроскопических волосоподобных выступов, называемых щетинками, которые временно связываются с поверхностями на молекулярном уровне посредством сил Ван-дер-Ваальса. Воспроизведя щетинки с грибовидными структурами, исследователи смогли создать сухой клей, который эффективно поднимает хрупкие предметы. Однако добавление вращательного движения в захвате позволяет ему освобождать предметы, не причиняя им никаких повреждений.

Потенциальные применения этой технологии огромны, особенно в области робототехники. В промышленности растет интерес к использованию сухих клеев для временного крепления и перемещения компонентов. Этот захват, напоминающий геккона, обеспечивает более щадящий подход к обращению с объектами, открывая возможности для выполнения деликатных задач и снижая риск повреждения.

FAQ

Вопрос: Как захват, напоминающий геккона, отделяется от поверхностей, не причиняя повреждений?

Ответ: Захват сочетает в себе подъемные и скручивающие движения для отделения от поверхностей, уменьшая требуемое усилие и предотвращая любой вред обрабатываемым объектам.

Вопрос: Каковы применения этой технологии?

Ответ: Эта технология имеет потенциальное применение в робототехнике, где используются сухие клеи для временного крепления и перемещения компонентов. Он предлагает более щадящий подход к обращению с объектами, снижая риск повреждения.

Вопрос: Что лежит в основе этой технологии?

Ответ: Эта технология основана на клейких свойствах лап геккона. Подушечки лап гекконов содержат миллионы микроскопических волосообразных выступов, называемых щетинками, которые связываются с поверхностями посредством сил Ван-дер-Ваальса. Исследователи воспроизвели эти щетинки с помощью структур грибовидной формы, чтобы создать эффективный сухой клей.