Кристиан Пулишич произвел фурор в Серии А с момента своего перехода из «Челси» в летнее окно. Имея за плечами пять голов, Пулишич, похоже, вернулся в свою лучшую форму.

В недавнем матче против «Фрозиноне» гол Пулишича сравнили с ловким шахматным ходом. Он продемонстрировал превосходный контроль, пройдя через штрафную площадь, а затем нанес мощный удар в верхний угол. Этот гол продемонстрировал мастерство и ловкость Пулишича, повергнув в трепет болельщиков и критиков.

Что еще более впечатляет, так это исключительное начало сезона Пулишича в лиге. Никогда в его карьере не было такого плодотворного начала. Забив голы в ворота «Болоньи», Турина, «Лацио», «Дженоа» и «Фрозиноне», Пулишич сыграл важную роль в победах своей команды. Фактически, всякий раз, когда Пулишич забивает, его команда под руководством Стефано Пиоли никогда не проигрывает.

Хотя Пулишичу ​​не хватает формы в Лиге чемпионов, его выступление в Серии А говорит само за себя. Даже во время его пребывания в дортмундской «Боруссии» у него никогда не было такого взрывного старта. В предыдущих сезонах Пулишич часто забивал пару голов в первых матчах, но затем исчезал на несколько месяцев.

Однако с момента перехода в «Милан» Пулишич помолодел. Помимо пяти голов в Серии А, он также забил три гола за сборную США. Всего за 21 матч с «Миланом» и США Пулишич с лета забил 8 голов и сделал 2 передачи.

Это возрождение является свидетельством таланта и решимости Пулишича. После неудачного сезона в «Челси», где он боролся за основное игровое время и забил только один гол, Пулишич проявляет себя в Италии. «Милан» пожинает плоды его невероятных выступлений, а «Челси», возможно, сожалеет о своем решении отпустить его.