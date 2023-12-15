Новое исследование раскрывает преимущества PerfectAmino во время голодания

Недавнее исследование, проведенное исследователями PerfectAmino, пролило свет на замечательные преимущества использования их продукта во время голодания. Голодание уже давно признано способом восстановления клеток и улучшения общего состояния здоровья, но оно также может привести к потере мышечной массы. Тем не менее, исследование показало, что включение PerfectAmino в режим голодания может помочь предотвратить потерю мышечной массы, в то же время позволяя организму ощутить преимущества аутофагии.

Во время голодания в организме происходит процесс, называемый аутофагией, при котором старые клетки разрушаются и заменяются новыми. Этот процесс сопровождается повышением уровня гормона роста и тестостерона, снижением уровня кортизола и инсулина и переходом на сжигание жира вместо сахара. Эти изменения способствуют повышению уровня энергии, улучшению настроения и улучшению общего состояния здоровья.

Однако недостаток калорий во время голодания может спровоцировать потерю мышечной массы, поскольку организм разрушает мышечные клетки, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности. Уникальная формула незаменимых аминокислот PerfectAmino решает эту проблему, обеспечивая точное соотношение аминокислот, необходимых для синтеза белка, без увеличения калорийности. В отличие от других источников белка, 99% аминокислот в PerfectAmino используются непосредственно для синтеза белка, что обеспечивает их максимальное использование без нарушения голодания.

Исследование показало, что всего лишь пять граммов PerfectAmino могут обеспечить синтез такого же количества белка, как тридцать граммов сывороточного протеина, без увеличения калорийности. Это означает, что люди могут продолжать ощущать преимущества аутофагии и восстановления клеток, не жертвуя мышечной массой.

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Это новаторское исследование подчеркивает важность выбора правильной добавки во время голодания для оптимизации пользы для здоровья. Инновационный подход PerfectAmino к синтезу белка предлагает решение для людей, которые хотят сохранить мышечную массу во время голодания, позволяя организму полностью восстанавливать и заменять клетки.