НАСА сталкивается с проблемами возвращения на Луну: задержки и технические неудачи

В своих попытках вернуться на Луну спустя более 50 лет НАСА сталкивается с серьезными проблемами в рамках проекта «Артемида-3». Подрядчики, работающие над проектом, изо всех сил стараются уложиться в сроки сдачи таких важных предметов, как скафандры и лунный посадочный модуль. Счетная палата правительства (GAO) провела анализ и обнаружила, что график НАСА первоначального запуска может быть слишком амбициозным.

Билл Рассел, директор по контрактам и национальной безопасности GAO, отмечает, что сложность этого предприятия беспрецедентна. НАСА стремится не только к единственной высадке на Луну, но и к устойчивому лунному присутствию, которое послужит основой для будущего исследования Марса человеком. Эта сложность в сочетании с необходимостью обеспечения безопасности космонавтов и решения технических проблем усугубила трудности, с которыми столкнулись подрядчики.

Разработкой спускаемого аппарата, капсулы экипажа, тяжелой ракеты-носителя и скафандров занимаются отраслевые партнеры по поручению НАСА. Анализ GAO показывает, что существует строгий надзор и прозрачность в отношениях между НАСА и его подрядчиками. Однако остаются технические проблемы, которые необходимо решить.

Посадочный модуль является жизненно важным компонентом успеха миссии. Он должен быть способен доставлять астронавтов на Луну и стыковаться с капсулой экипажа. Первоначальные испытания продемонстрировали некоторые неудачи, и необходимы дальнейшие испытания. Сложность программы значительно превышает первоначальную космическую программу 1960-х годов, поскольку каждый компонент объединяется воедино и умножает общую сложность.

Несмотря на первоначальный план НАСА по запуску в 2025 году, по оценкам GAO, эти сроки будут недостижимы. НАСА в настоящее время пересматривает график системы высадки человека. GAO подчеркивает необходимость того, чтобы НАСА рассмотрело возможность интеграции всех задействованных систем, и предполагает, что может потребоваться перераспределение времени и бюджета.

Возвращение на Луну является долгосрочным обязательством НАСА: программу «Артемида» планируется продлить до 2030-х годов. Хотя задержки и технические неудачи создают проблемы, успех миссии имеет решающее значение для установления устойчивого присутствия человека на Луне и содействия будущим исследованиям дальнего космоса.