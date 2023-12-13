Задержки и проблемы мешают возвращению НАСА на Луну

Резюме: Амбициозный план НАСА по возвращению на Луну с помощью проекта «Артемида-3» сталкивается с неудачами и задержками. Подрядчики, ответственные за разработку важнейших компонентов, таких как скафандры и лунный модуль, изо всех сил пытаются уложиться в сроки. Счетная палата правительства (GAO) обнаружила, что график НАСА слишком амбициозен по сравнению с предыдущими проектами, что создает проблемы с точки зрения безопасности и технических факторов. Несмотря на сообщения о прогрессе, сложность миссии и необходимость создания устойчивого присутствия на Луне для будущих исследований Марса усугубляют трудности.

Подрядчики, участвующие в разработке спускаемого аппарата, капсулы экипажа, тяжелой ракеты-носителя и скафандров, тесно сотрудничают с НАСА. В отчете GAO говорится, что между НАСА и подрядчиками существует прозрачная и надежная связь в отношении безопасности и прогресса. Однако технические проблемы по-прежнему вызывают серьезную озабоченность. Например, успех недавних орбитальных летных испытаний SpaceX оказался недостаточным для полного достижения целей, что подчеркивает необходимость дальнейших испытаний и усовершенствований.

Архитектура проекта «Артемида-3» значительно сложнее предыдущих космических программ, реализованных в 1960-х годах. Каждый компонент и связь усугубляют общую сложность, поскольку миссия направлена ​​на установление долгосрочного лунного присутствия, а не просто на одну посадку. Процессы испытаний и сертификации, а также необходимые стыковки и перекачка топлива требуют больше времени и ресурсов, чем первоначально предполагалось.

По оценкам GAO, первоначальный план НАСА по запуску в 2025 году вряд ли будет реализован. Тем не менее, НАСА пересматривает график системы высадки людей и признает проблемы, отмеченные в отчете. Хотя GAO не предоставило конкретных рекомендаций в этом отчете, в предыдущих отчетах подчеркивалась необходимость тщательной интеграции всех систем, участвующих в миссии Artemis 3.

Препятствия, с которыми столкнулся проект «Артемида-3», служат напоминанием о сложности и амбициях возвращения на Луну спустя более 50 лет. Поскольку НАСА продолжает искать решения и решать технические проблемы, оно по-прежнему привержено установлению устойчивого присутствия на Луне, прокладывая путь для будущего исследования Марса человеком.