Откройте для себя мир фруктовых развлечений на Nintendo Switch

Погрузитесь в красочный и захватывающий мир фруктов с последней версией игры для Nintendo Switch! С 14 по 20 декабря участники Nintendo Switch Online имеют эксклюзивную возможность бесплатно загрузить Suika Game и играть в нее.

В Suika Game у вас есть возможность создавать большие фрукты и даже большие арбузы! Объединив два маленьких плода, можно изменить их вид и увеличить их размеры. Не отставайте и наблюдайте, как увеличивается ваша коллекция фруктов. Но будьте осторожны, чтобы коробка не переполнилась фруктами: скорость и точность имеют решающее значение!

Если вы подсели на фруктовое действие, не беспокойтесь о потере прогресса. Если вы решите приобрести игру во время или после бесплатного пробного периода, вы сможете сохранить все свои данные сохранения нетронутыми.

Участники Nintendo Switch Online также имеют возможность заработать платиновые очки My Nintendo, опробовав пробную версию игры. Выполните миссию и заработайте в награду 100 платиновых очков. Чтобы узнать больше, перейдите в раздел «Миссии и награды» на странице членства в Nintendo Switch Online.

Еще не являетесь участником Nintendo Switch Online? Не упустите эту замечательную возможность! Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы получить доступ к эксклюзивным привилегиям, таким как пробные версии игр и многому другому. Посетите официальный веб-сайт Nintendo Switch Online или получите доступ к информации через меню HOME на вашей системе Nintendo Switch.

Испытайте яркий и захватывающий игровой процесс Suika Game на своем Nintendo Switch. Приготовьтесь окунуться в мир фруктовых наслаждений, как никогда раньше!