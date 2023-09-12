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Fujifilm анонсирует новую беззеркальную камеру GFX100 II по более низкой цене

ByВики Ставропулу

сентябрь 12, 2023
Fujifilm анонсирует новую беззеркальную камеру GFX100 II по более низкой цене

Fujifilm представила свою новейшую флагманскую беззеркальную камеру среднего формата GFX100 II во время прямой трансляции X Summit. GFX100 II оснащен несколькими новыми функциями, включая новый сенсор, автофокусировку с обнаружением объекта и полноэкранное видео 4K. Что наиболее впечатляет, так это то, что, несмотря на добавление этих функций, цена камеры составляет 7,499 долларов, что примерно на 2,500 долларов меньше, чем у ее предшественницы GFX100.

GFX100 II имеет более компактный корпус по сравнению с GFX100, а вертикальная рукоятка теперь является дополнительной надстройкой. Однако камера компенсирует свой меньший размер улучшенными характеристиками. Он поддерживает то же разрешение 102 мегапикселя и оснащен сенсором 43.8 x 32.9 мм, который обеспечивает в 1.7 раза большую площадь поверхности, чем полнокадровый сенсор 35 мм. Кроме того, новая камера имеет расширенный диапазон ISO от 80 до 12,800 4 и снимает полноэкранное видео 60K со скоростью XNUMX кадров в секунду.

Что касается скорости, GFX100 II использует X-процессор пятого поколения от камер Fujifilm X-H2S и X-H2. Это обеспечивает автофокусировку по обнаружению объекта и возможность записи 4-битного изображения Apple ProRes с соотношением сторон 2:2:10 на две карты памяти SDXC или CFexpress Type-B. В камере также представлены новые функции видео, включая отслеживание объекта в режиме видео и возможность записи 8K/30p.

Фотографы оценят новый электронный видоискатель GFX100 II с разрешением 9.44 миллиона точек, высокую скорость съемки до 8 кадров в секунду и наличие нового симулятора пленки под названием Reala Ace. Регулируемый задний ЖК-экран можно быстро наклонять вверх, вниз или в сторону, как в Fujifilm X-T5. Однако у него нет возможности указывать вперед для самостоятельной записи.

В целом, GFX100 II призван сделать фотографию среднего формата более доступной благодаря более низкой цене и более портативному дизайну. Несмотря на то, что система по-прежнему дорогая, она предлагает лишь небольшую часть стоимости по сравнению с высококлассными камерами среднего формата прошлого. GFX100 II представляет собой универсальное решение для фотографов, желающих заняться фотографией среднего формата.

источники:
– Прямая трансляция Fujifilm X Summit
- Статья Антонио Дж. Ди Бенедетто в The Verge.

By Вики Ставропулу

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