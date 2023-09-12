Fujifilm анонсирует новую беззеркальную камеру GFX100 II по более низкой цене

Fujifilm представила свою новейшую флагманскую беззеркальную камеру среднего формата GFX100 II во время прямой трансляции X Summit. GFX100 II оснащен несколькими новыми функциями, включая новый сенсор, автофокусировку с обнаружением объекта и полноэкранное видео 4K. Что наиболее впечатляет, так это то, что, несмотря на добавление этих функций, цена камеры составляет 7,499 долларов, что примерно на 2,500 долларов меньше, чем у ее предшественницы GFX100.

GFX100 II имеет более компактный корпус по сравнению с GFX100, а вертикальная рукоятка теперь является дополнительной надстройкой. Однако камера компенсирует свой меньший размер улучшенными характеристиками. Он поддерживает то же разрешение 102 мегапикселя и оснащен сенсором 43.8 x 32.9 мм, который обеспечивает в 1.7 раза большую площадь поверхности, чем полнокадровый сенсор 35 мм. Кроме того, новая камера имеет расширенный диапазон ISO от 80 до 12,800 4 и снимает полноэкранное видео 60K со скоростью XNUMX кадров в секунду.

Что касается скорости, GFX100 II использует X-процессор пятого поколения от камер Fujifilm X-H2S и X-H2. Это обеспечивает автофокусировку по обнаружению объекта и возможность записи 4-битного изображения Apple ProRes с соотношением сторон 2:2:10 на две карты памяти SDXC или CFexpress Type-B. В камере также представлены новые функции видео, включая отслеживание объекта в режиме видео и возможность записи 8K/30p.

Фотографы оценят новый электронный видоискатель GFX100 II с разрешением 9.44 миллиона точек, высокую скорость съемки до 8 кадров в секунду и наличие нового симулятора пленки под названием Reala Ace. Регулируемый задний ЖК-экран можно быстро наклонять вверх, вниз или в сторону, как в Fujifilm X-T5. Однако у него нет возможности указывать вперед для самостоятельной записи.

В целом, GFX100 II призван сделать фотографию среднего формата более доступной благодаря более низкой цене и более портативному дизайну. Несмотря на то, что система по-прежнему дорогая, она предлагает лишь небольшую часть стоимости по сравнению с высококлассными камерами среднего формата прошлого. GFX100 II представляет собой универсальное решение для фотографов, желающих заняться фотографией среднего формата.

источники:

– Прямая трансляция Fujifilm X Summit

- Статья Антонио Дж. Ди Бенедетто в The Verge.