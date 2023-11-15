Мобильное расширение Frostpunk: Beyond The Ice обещает новые возможности и захватывающий игровой процесс

Поклонники получившей признание критиков игры-симулятора управления строительством и выживанием Frostpunk скоро смогут испытать ледяной мир на своих мобильных устройствах. Com2uS, известный разработчик и издатель таких популярных мобильных игр, как Summoners War и MLB 9 Innings, заключил партнерское соглашение с NetEase, чтобы представить Frostpunk: Beyond the Ice в регионах по всему миру. Это сотрудничество направлено на то, чтобы предоставить энтузиастам Frostpunk захватывающий игровой процесс на ходу.

Frostpunk: Beyond the Ice, официальная мобильная версия игры, переносит игроков в ледниковый период во время Второй промышленной революции. Управляя городом, построенным вокруг огромного парового двигателя, игроки сталкиваются с проблемой установления законов, управления рабочей силой и строительства важной инфраструктуры, одновременно ориентируясь в суровых реалиях замороженного мира. Благодаря убедительному выбору и захватывающему сюжету Frostpunk покорил миллионы игроков с момента своего первого выпуска в 2018 году.

Мобильная адаптация, разработанная в рамках партнерства 11 Bit Studios, оригинального разработчика Frostpunk, и NetEase, представляет новые захватывающие функции, эксклюзивные для этой версии. Игроки могут вступать в гильдии и сотрудничать с другими, выполняя специальные миссии гильдии, открывая по пути ценные усиления и награды. Кроме того, система торговли позволяет игрокам приобретать необходимые ресурсы у выживших и предпринимать смелые действия по спасению редких животных из замерзших пустошей.

Com2uS, известная своими успехами в создании мобильных игр, имеющих глобальную привлекательность, планирует использовать свой опыт для обеспечения успеха Frostpunk: Beyond the Ice в таких регионах, как Азия, Северная Америка и Европа (за исключением Китая). Игра будет доступна для загрузки через Apple App Store и Google Play как бесплатная игра, открывающая захватывающий мир Frostpunk для более широкой аудитории мобильных геймеров.

На данный момент официальная дата релиза не объявлена. Поклонникам, с нетерпением ожидающим этого долгожданного мобильного расширения, рекомендуется следить за обновлениями. Запуск Frostpunk: Beyond the Ice обещает стать монументальной вехой в постоянно развивающемся мире мобильных игр, предлагая уникальное сочетание принятия стратегических решений и атмосферного повествования, которое игроки смогут взять с собой куда угодно.

Вопросы и ответы:

1. Что такое Frostpunk: Beyond the Ice?

Frostpunk: Beyond the Ice — официальная мобильная версия игры-симулятора управления строительством и выживанием Frostpunk. Он предлагает игрокам возможность испытать захватывающий выбор игры и захватывающий сюжет на своих мобильных устройствах.

2. Какие новые функции есть в Frostpunk: Beyond the Ice?

Мобильная адаптация Frostpunk представляет эксклюзивные функции, в том числе миссии гильдии, позволяющие игрокам сотрудничать с другими, торговую систему для приобретения ресурсов и возможность спасать редких животных из замерзших пустошей.

3. Кто издает Frostpunk: Beyond the Ice?

Com2uS, всемирно признанный разработчик и издатель мобильных игр, приобрел глобальные права на публикацию Frostpunk: Beyond the Ice. Они запустят игру в таких регионах, как Азия, Северная Америка и Европа (за исключением Китая).

4. Когда Frostpunk: Beyond the Ice будет доступен для скачивания?

Хотя официальная дата выпуска еще не объявлена, игроки могут ожидать запуска игры в Apple App Store и Google Play в качестве бесплатной игры. Следите за дальнейшими обновлениями в окне выпуска.