Откройте для себя острые ощущения от игр с помощью дней бесплатной игры по Xbox Game Pass

Приготовьтесь испытать прилив адреналина от скоростных гонок, интригу шпионажа и азарт боя на мечах с помощью дней бесплатной игры в рамках Xbox Game Pass! С четверга, 16 ноября, 12:01 по тихоокеанскому времени до воскресенья, 19 ноября, 11:59 по тихоокеанскому времени участники Xbox Game Pass Core и Xbox Game Pass Ultimate смогут погрузиться в насыщенные событиями миры F1® 23, Deceive Inc., и Бродячий Клинок.

С чего начать

Чтобы присоединиться к веселью, просто найдите и установите игры на странице сведений об отдельных играх на Xbox.com. Вы будете перенаправлены в Microsoft Store, где сможете войти в систему и установить игры, используя членство Xbox Game Pass Core или Xbox Game Pass Ultimate. Если вы предпочитаете играть на консоли, перейдите на вкладку «Подписки» в магазине Xbox и перейдите к коллекции «Дни бесплатной игры» на Xbox One или Xbox Series X|S.

Продолжайте волнение

Если вам не хватает игр в дни бесплатной игры, у вас есть возможность приобрести их и любые дополнительные издания с ограниченной по времени скидкой. Вы можете продолжить игру, не потеряв свой прогресс, включая игровой счет и достижения, полученные во время мероприятия. Имейте в виду, что скидки, доступность и предложения для конкретных регионов могут различаться.

FAQ

Вопрос: Могу ли я играть в игры Free Play Days со своими друзьями?



А: Да! Xbox Game Pass Core предлагает доступ к выделенной многопользовательской сети, что позволяет вам объединить усилия и соревноваться с друзьями со всего мира. Кроме того, совместная игра добавляет азарта в игровой процесс.

Вопрос: Как мне получить перк F1 23 Ultimate?



О: Участники Game Pass Ultimate могут претендовать на 11,000 1 PitCoin, которые можно использовать в магазине F23 30 и приобрести VIP Podium Pass. Просто зайдите в галерею Perks и запросите предложение до 2023 ноября XNUMX года.

Вопрос: Какие обновления включены в дни бесплатной игры Deceive Inc.?



О: В период Дней бесплатной игры Deceive Inc. предлагает обновление Of Queens and Kings, включающее нового агента, новую карту и еще более захватывающие шпионские сражения. Примите вызов в одиночку или объединитесь с друзьями, чтобы перехитрить противников и достичь цели.

Вопрос: Что делает Stray Blade уникальным игровым опытом?



О: Stray Blade отправляет игроков в путешествие по загадочной Затерянной долине Акреа, где вы играете за воскресшего искателя приключений в сопровождении верного волка Ксиннон Боджи. Путешествуйте по израненным войной ландшафтам, используйте силу металлов Акри и овладейте боевой системой, которая позволит вам формировать мир своими действиями.

Не пропустите захватывающие дни бесплатной игры на Xbox Game Pass Core и Xbox Game Pass Ultimate. Чтобы получить дополнительную информацию о Днях бесплатной игры и быть в курсе последних новостей об играх Xbox, посетите Xbox Wire.