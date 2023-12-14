Кандидаты в президенты от Республиканской партии встретятся в ожесточенных дебатах

В ходе дебатов с высокими ставками, предшествовавших кокусам в Айове, четыре кандидата в президенты от республиканской партии столкнулись на сцене, борясь за поддержку неопределившихся избирателей. Отсутствие бывшего президента Дональда Трампа было примечательным, но не снизило остроты дискуссии. Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Флориды Рон ДеСантис, бывший посол ООН Никки Хейли и бизнесмен Вивек Рамасвами приняли участие в двухчасовых дебатах, каждый из которых стремился отличиться от своих оппонентов.

Искры полетели с самого начала, когда ДеСантис и Рамасвами начали точечные атаки на Хейли. ДеСантис раскритиковал ее позицию в отношении ухода за трансгендерами, обвинив ее в капитуляции перед левыми, в то время как Рамасвами заявил, что она обязана республиканскому истеблишменту. Несмотря на нападки, Хейли уверенно ответила, заявив, что ее критики просто завидовали ее донорской поддержке.

Кристи, с другой стороны, использовал время своего выступления, чтобы нацелиться на отсутствие Трампа на сцене. Однако ни один из других кандидатов не присоединился к его критике, предпочитая вместо этого сосредоточиться на своих собственных платформах и политике.

По мере продолжения дебатов напряженность нарастала. Рамасвами, единственный кандидат без губернаторского опыта, пытался изобразить себя аутсайдером, обладающим превосходной внешнеполитической мудростью. Он предложил Хейли назвать конкретные провинции на востоке Украины, намекнув, что ей не известны подробности. Кристи вмешалась, чтобы защитить Хейли, назвав Рамасвами отвратительным хвастуном и подчеркнув интеллект и опыт Хейли.

Дебаты достигли апогея, когда Рамасвами усомнился в подлинности Хейли и поднял табличку с обвинением ее в коррупции. Хейли воспользовалась возможностью опровергнуть обвинение и подтвердить свою честность.

В целом дебаты продемонстрировали решимость кандидатов выделиться на более узком поле и привлечь на свою сторону неопределившихся избирателей. Поскольку кокусы в Айове быстро приближаются, на этих республиканцев оказывается давление, чтобы произвести неизгладимое впечатление и набрать обороты в гонке за выдвижение в президенты.