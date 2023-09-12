Forza Motorsport представляет режим специальных возможностей для слепых игроков

Forza Motorsport, популярная серия гоночных игр, продолжает расширять границы доступности. После введения внутриигрового языка жестов и возможностей замедления времени в предыдущих итерациях, предстоящая игра Forza Motorsport призвана удовлетворить потребности слепых игроков с помощью нового режима под названием Blind Drive Assist.

Сторонник доступности и слепой геймер Стив Сэйлор недавно имел возможность протестировать этот режим и поделился своим опытом в Твиттере. В этом режиме используется комбинация звуковых сигналов и настроек, чтобы помочь слепым игрокам во время игры.

Звуковые подсказки в системе помощи при вождении вслепую предоставляют указания, аналогичные тем, которые можно найти в играх по раллийному вождению, где описываются предстоящие повороты. Однако Forza Motorsport пошла еще дальше, внедрив сложную обратную связь, подобную эхолокатору. Игрокам предоставляются различные звуки, обозначающие положение их машины на трассе относительно ее сторон и поворотов, а также подсказки для торможения и ускорения.

Первоначально Сэйлор описал звуковые сигналы как «какофонию звука», но после настройки измерителей громкости и уровней тона в соответствии со своими предпочтениями он увидел значительное улучшение своих гоночных способностей. В видео он объясняет, как поиск правильных настроек и знакомство с сигналами в конечном итоге привели его к победе в гонке.

Важно отметить, что слепота не обязательно означает полное отсутствие зрения. Это относится к нарушению зрения, при котором зрение сильно ухудшается. Сэйлор дает красноречивые визуальные объяснения этой концепции в видео, которым он поделился.

С появлением системы помощи при вождении вслепую игра Forza Motorsport становится звуковым опытом с визуальной поддержкой. Это знаменует собой важную веху в обеспечении доступности гоночных игр.

Другие варианты доступности в игре включают в себя возможность удалять столкновения автомобилей в одиночной игре, превращать автомобили ИИ в призраков, аудиоописания для роликов и весьма специфические параметры громкости для различных аспектов звуков игры.

Turn 10 Studios, разработчик Forza Motorsport, в сотрудничестве с консультантами по доступности Брэндоном Коулом и Стивом Сэйлором создали режим помощи при вождении вслепую. Игра выйдет 10 октября, а ранний доступ будет доступен тем, кто купит Premium Edition.

источники:

- Первоисточник статьи