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Захватывающее сотрудничество между Fortnite и My Hero Academia

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Захватывающее сотрудничество между Fortnite и My Hero Academia

У поклонников Fortnite и энтузиастов My Hero Academia есть повод для радости: последнее сотрудничество переносит любимых персонажей My Hero Academia в мир Fortnite. В новом трейлере популярной игры «Королевская битва» рассказывается, что Шото Тодороки, Эйджиро Киришима и Мина Ашидо дебютировали в магазине предметов Fortnite.

Персонажи из средней школы UA, в том числе Шото Тодороки с его впечатляющими способностями льда и огня, Эйджиро Киришима с его закаленной кожей и Мина Ашидо с ее кислотными способностями, вернулись для очередной тренировочной миссии в обновлении Fortnite v26.10. Игроки могут выполнять внутриигровые квесты, чтобы заработать опыт и глубже погрузиться в этот захватывающий кроссовер.

Сотрудничество Fortnite с My Hero Academia демонстрирует постоянные усилия Epic Games по привлечению в игру популярных персонажей из различных фэндомов. Это сотрудничество не только добавляет в игру новых персонажей, но также представляет уникальную сюжетную линию и новые задачи, которые предстоит исследовать игрокам.

Это сотрудничество дает поклонникам My Hero Academia возможность пообщаться со своими любимыми персонажами в другой игровой среде, а игроки Fortnite знакомятся с богатым миром My Hero Academia. Обе фанатские группы могут собраться вместе, чтобы насладиться азартом и азартом этого перекрестного события.

По мере развития сотрудничества между Fortnite и My Hero Academia фанаты могут ожидать новых сюрпризов, квестов и наград в следующих обновлениях. Следите за новостями и присоединяйтесь к приключению, когда эти знаковые персонажи объединяют свои силы в мире Fortnite.

источники:
– [источник 1]
– [источник 2]

Определения:
– Fortnite: популярная видеоигра в жанре королевской битвы, разработанная Epic Games, в которой игроки сражаются друг с другом, чтобы остаться последним выжившим.
– Моя геройская академия: популярный сериал манги и аниме, созданный Кохеем Хорикоши, действие которого происходит в мире, где люди обладают сверхчеловеческими способностями, известными как «причуды». История рассказывает об Изуку Мидории, мальчике без причуд, который стремится стать героем.

By Мамфо Брешиа

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