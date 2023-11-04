Приготовьтесь к взрыву из прошлого в Fortnite OG

Поклонники Fortnite, держитесь на своих местах, потому что нас ждет захватывающее обновление! Официально выпущено обновление 3 для Baldur’s Gate 1.004, включающее в себя множество обновлений игры, исправлений ошибок и улучшений. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным геймером, это обновление обеспечит по-настоящему обновленный игровой процесс.

Одним из самых интересных аспектов этого обновления является включение контента из предыдущих сезонов. Каждый сезон будет пересматриваться один за другим, что позволит игрокам вновь пережить волнение и ностальгию. В Fortnite OG есть все: от Tilted Towers во втором сезоне до эпических сражений в девятом и X сезонах. Такое оружие, как штурмовая винтовка, помповый дробовик и охотничья винтовка, было удалено из хранилища, а популярные предметы, такие как Grappler и Boogie Bomb, снова в действии.

Но это еще не все. В обновлении также представлены OG Pass и OG Shop. OG Pass предлагает более 50 новых внутриигровых предметов, которые можно разблокировать всего за четыре недели. А для тех, кто любит добавить стиля в свой игровой процесс, в магазине OG представлены классические, гибридные и свежие предметы, которые будут доступны в течение ограниченного времени.

Для любителей рейтинговых игр в главе 4 Season OG представлена ​​совершенно новая рейтинговая система. После сброса вашего ранга в начале сезона у каждого появится шанс подняться по карьерной лестнице и доказать свои навыки. Чтобы сделать прогресс более полезным, выполнение определенных ранговых срочных квестов откроет эксклюзивные внутриигровые награды, в том числе украшение на спину «Теги ранкера», вдохновленное главой 1.

Итак, готовьтесь, готовьтесь и вступайте в бой, потому что Fortnite OG вернулся и стал лучше, чем когда-либо. Играйте с друзьями, поднимайтесь по карьерной лестнице и по пути открывайте потрясающие награды. Пришло время пережить прошлое и создать новые воспоминания в этом захватывающем обновлении.

FAQ

Что такое OG Pass?

OG Pass — это высокоскоростной сезонный абонемент для путешествий во времени в Fortnite OG. Он предлагает более 50 новых внутриигровых предметов, которые можно разблокировать за четыре недели. Его можно приобрести за 950 В-баксов и он включен в подписку Fortnite Crew.

Что такое магазин OG?

В магазине OG Shop представлены тщательно подобранные классические, гибридные и свежие товары. Эти предметы будут доступны в течение ограниченного времени, а новый ассортимент будет появляться в магазине ежедневно.

Что такое рейтинг OG сезона 4 главы?

Глава 4 «Сезон OG Ranked» — это новая рейтинговая система, представленная в Fortnite OG. Ранг каждого игрока был сброшен, что дало всем возможность начать все сначала. Игроки могут раскрыть свой ранг, сыграв всего один рейтинговый матч, а их результаты в последующих матчах обновят шкалу прогресса ранга.

Как работает более быстрое повышение ранга?

В Fortnite OG повышение ранга будет быстрее на высших и средних рангах. Игроки будут меньше штрафоваться за досрочное выбывание, и их шкала прогресса будет расти немного быстрее. Эта корректировка была сделана с учетом более короткой продолжительности сезона.

Что такое ранговые срочные квесты?

Ранговые срочные квесты — это специальные квесты, которые выдаются игрокам, когда они вступают в рейтинговый матч. Выполнив определенное количество этих квестов, игроки могут разблокировать эксклюзивные внутриигровые награды. Выполнив всего один ранговый срочный квест во время Fortnite OG, вы откроете украшение на спину «Теги ранкера», вдохновленное главой 1.