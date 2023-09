Время простоя Fortnite для обновления v26.10: чего ожидать

By

Время простоя Fortnite для обновления v26.10 запланировано начнётся сегодня в 4 часа утра по восточному времени (12 сентября 2023 г.). Это обновление знаменует собой первое крупное обновление главы 4 4-го сезона. Хотя оно может и не принести существенных изменений, есть несколько дополнений, которых стоит ожидать. Источники информации и специалисты по сбору данных предполагают, что в пул добычи будет добавлено новое оружие и лечебный предмет.

Как всегда, серверы будут отключены до начала простоя. Система подбора игроков будет отключена во всех режимах игры, включая «Сражение с Бурей» и «Королевскую битву». Игроки в Battle Royale не столкнутся с какими-либо последствиями за потерю прогресса. Тем не менее, те, кто участвует в «Сражении с Бурей», должны выйти из системы до 3:15 утра по восточному времени.

Ожидается, что время простоя этого обновления будет относительно коротким. Поскольку это регулярная техническая проверка с минимальными дополнениями, серверы должны снова подключиться к сети к 6 часам утра по восточному времени. В некоторых случаях оно может немного растянуться до 6:30 утра по восточному времени, если разработчикам нужно больше времени. Игрокам рекомендуется дождаться официального объявления от Epic Games и не начинать матчи сразу после восстановления работы серверов, чтобы избежать возможного времени в очереди и задержки сервера.

Обновление Fortnite v26.10 содержит не только исправления, но и изменения контента. Epic Games опубликовала загадочный твит со словом «Брррр…», намекая на потенциальное сотрудничество. Одной из возможностей является сотрудничество с Mortal Kombat 1, включающее экипировку Sub Zero, поскольку игра выйдет 19 сентября 2023 года. Еще одним вариантом сотрудничества может стать My Hero Academia, которая представит экипировку Шото Тодороки. Кроме того, твит может намекать на понижение температуры на острове из-за приближающегося затмения.

Помимо этого потенциального сотрудничества, в обновлении будут представлены новые квесты-снимки с участием Пайпер Пейс, новые еженедельные испытания, суперстили и дополнения реальности. Также будут реализованы некоторые исправления ошибок. Следите за обновлениями Fortnite v26.10!

источники:

– Спортскида