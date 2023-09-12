Обновление Fortnite 26.10: график простоев и предположения о новом контенте

Разработчик Fortnite, Epic Games, объявил, что игра будет временно недоступна в обновлении 26.10. Это обновление будет применимо к различным платформам, включая PS5, PS4, консоли Xbox, Nintendo Switch, Android и ПК. Игроки могут ожидать, что обновление будет доступно для загрузки утром 12 сентября.

После обновления пользователи должны ожидать периода простоя сервера. Это означает, что в Fortnite будет временно невозможно играть в течение нескольких часов. Для получения подробной информации о том, когда вы сможете снова войти в игру, вот график простоя сервера на 26.10:

– Время простоя начнется в 4 утра по восточному времени, поэтому подбор игроков будет отключен заранее.

– Для фанатов из Великобритании полный период автономного режима начнется в 9 утра по британскому стандартному времени, а подбор игроков будет отключен в 8.30:XNUMX утра по британскому стандартному времени.

Хотя Epic Games прямо не указала, когда закончится время простоя, обслуживание обычно занимает около пары часов. Таким образом, Fortnite должен вернуться в сеть не позднее 11 утра по британскому стандартному времени.

Объявление об этом обновлении вызвало среди энтузиастов спекуляции относительно того, какой новый контент будет включен в обновление 26.10. Некоторые фанаты предполагают, что с неизбежным запуском раннего доступа Mortal Kombat 1 Саб-Зиро из франшизы может стать игровым персонажем в Fortnite.

Кроме того, ожидается, что Epic Games представит новый предмет или оружие, а также новое дополнение. В магазине предметов также появятся новые скины, которые игроки смогут приобрести и улучшить свой игровой опыт.

Помимо этих новых дополнений, Epic Games устранит распространенные ошибки и сбои в игровом процессе с начала нового сезона, доводя игру до совершенства для получения максимального удовольствия.

Источник: Объявление Epic Games в Твиттере.