Обновление Fortnite 26.10 представляет кроссовер «Моя геройская академия»

Вышло последнее обновление Fortnite, версия 26.10, с некоторыми интересными новыми функциями и контентом. Одним из главных моментов этого обновления является кроссовер My Hero Academia, в котором персонажи и способности из популярного аниме-сериала перенесены в игру Battle Royale.

Теперь игроки могут использовать предмет «Ледяная стена» Тодороки, который позволяет им создавать ледяные барьеры для защиты или нападения. Ледяная стена имеет значительное количество здоровья и может выдерживать повреждения, пока не сломается. Его можно найти на земле, в сундуках или в припасах All Might. Этот предмет добавляет уникальности игровому процессу, поскольку он может поймать противников в ловушку и заставить их скользить по льду.

В дополнение к Ледяной стене игроки также могут использовать способность Деку «Удар», которая может мгновенно нокаутировать врагов одним ударом. Однако эту силу можно получить только из набора All Might Supply Drop, поэтому игрокам необходимо внимательно следить за этими предметами.

Выполнение квестов Деку и квестов Тодороки вознаградит игроков очками опыта, а выполнение шести квестов «Моя геройская академия» мгновенно повысит уровень игрока.

Кроме того, в магазин предметов были добавлены три новых скина My Hero Academia. Теперь игроки могут сражаться за Шото Тодороки, Эйдзиро Киришиму и Мину Ашидо, троих лучших обучающихся героев UA.

В дополнение к кроссоверному контенту в обновлении также представлен предмет Pizza Party, который может исцелять игроков и усиливать их щит. Дополнение Reckless SMG Reload позволяет пистолетам-пулеметам перезаряжаться быстрее, а новые стили суперуровня можно разблокировать для определенных нарядов на уровне сезона 100 и 125.

В целом, обновление Fortnite 26.10 приносит игрокам ряд интересных новых функций и контента. Будь то раскрытие мощных способностей, создание ледяных барьеров или повышение уровня экипировки — в этом последнем обновлении каждый найдет что-то для себя.

Источники: Примечания к патчу Fortnite.