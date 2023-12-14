Торговый центр Galleria в Форт-Лодердейле ищет покупателя на реконструкцию

Знаменитый торговый центр Galleria в Форт-Лодердейле выставлен на продажу, поскольку он призван оживить свой имидж и привлечь новое поколение посетителей. Известная фирма по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости CBRE получила задание найти покупателя на недвижимость, которая предлагает «невероятно масштабный, роскошный многофункциональный потенциал реконструкции».

Торговый центр Galleria, который когда-то был главным местом города с ресторанами и магазинами, в последние годы изо всех сил пытался адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей и развивающемуся ландшафту розничной торговли. Хотя в настоящее время заполняемость торгового центра составляет 67%, он столкнулся с проблемами при привлечении известных ритейлеров, а такие известные имена, как Saks и Lord & Taylor, покинули сцену.

В поисках покупателя торговый центр сталкивается с конкуренцией со стороны других объектов Форт-Лодердейла. Участок федерального шоссе между бульварами Санрайз и Окленд-Парк превратился в оживленный центр розничной торговли, а бульвар Лас-Олас стал популярным местом, заполненным популярными национальными магазинами. Кроме того, в районе Флаглер-Виллидж наблюдается бум жилищного строительства, сопровождаемый появлением торговых площадей на уровне улицы.

Потенциал торгового центра Galleria заключается в его превосходном местоположении, с защищенным видом на воду и близостью к пляжам и центру города. Ожидается, что недвижимость, принадлежащая Keystone-Florida Properties, будет продана за более чем 100 миллионов долларов. CBRE считает, что при правильной реконструкции торговый центр Galleria может вернуть себе статус одного из самых привлекательных мест в стране для жизни, работы и отдыха.

Однако путь к реконструкции был непростым. Предыдущие планы по капитальному ремонту торгового центра, включая строительство высотной многоквартирной башни и многофункциональной планировки, были встречены возражениями соседей и в конечном итоге от них отказались. Текущая задача заключается в поиске предложения по развитию, которое будет принято соседями и удовлетворит различные потребности. Варианты включают в себя многофункциональный комплекс, сочетающий жилые и торговые компоненты, или чисто жилой проект.

Поскольку торговый центр Galleria начинает поиск покупателя, на данный момент нет ни одобрений на застройку, ни заявок, ожидающих рассмотрения. Будущее этой культовой достопримечательности Форт-Лодердейла остается неопределенным, но ее потенциал для успешной реконструкции может сформировать ландшафт розничной торговли и образа жизни города в 21 веке.