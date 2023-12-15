Член правления обвинил суперинтенданта ISD Форт-Бенд в принудительном выходе на пенсию

Резюме: Член правления Независимого школьного округа Форт-Бенд (FBISD) в Техасе заявил, что суперинтендант доктор Кристи Уитбек не ушла на пенсию добровольно, а была вытеснена другими членами совета. Совет одобрил отставку Уитбек во время жаркого заседания, которое вызвало вопросы о прозрачности и внезапности ее решения. Член правления предположил, что здесь могут быть политические и личные вопросы, и что конфликт между президентом и секретарем способствовал отставке суперинтенданта. Это решение имеет большое значение для налогоплательщиков, поскольку они будут нести ответственность за выходное пособие в размере 491,000 11 долларов США и зарплату временного суперинтенданта. Уитбек, которая недавно получила повышение и продление контракта, выразила удивление и разочарование по поводу этого решения, заявив, что она была ошеломлена. Другой член совета директоров заявил, что обсуждения на закрытом заседании по поводу выхода на пенсию Уитбек были противоречивыми и потенциально могли нанести ущерб ее карьере в сфере образования. Уитбек отрицал какие-либо правонарушения и назвал обвинения клеветой. Хотя последний день работы суперинтенданта запланирован на XNUMX декабря, она продолжит помогать в смене руководства в качестве почетного суперинтенданта FBISD.

В оригинальной статье сообщается о заявлении члена правления о том, что суперинтендант ISD Форт-Бенд д-р Кристи Уитбек не ушла на пенсию добровольно, а была вытеснена другими членами правления во время жаркого собрания. В новой статье подчеркивается вопрос прозрачности и внезапности ухода Уитбека на пенсию. В нем также подчеркивается потенциальное влияние на налогоплательщиков, особенно в отношении выходного соглашения и зарплаты временного суперинтенданта. Конфликтная динамика между членами совета директоров, включая президента и секретаря, рассматривается как возможная причина ухода суперинтенданта на пенсию. Также подчеркнуты удивление и разочарование Уитбек этим решением, а также ее отрицание каких-либо правонарушений. Пересмотренная статья предлагает несколько иную точку зрения, оставаясь при этом верной основным фактам оригинальной статьи.