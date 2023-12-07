Майкл Империоли открывает новый высококлассный Speakeasy «Scarlet» в обстановке ар-деко

Краткое описание: Бывшая звезда сериала «Клан Сопрано» Майкл Империоли решил заняться индустрией гостеприимства, открыв высококлассный ресторан Scarlet в Верхнем Вест-Сайде Нью-Йорка. Сотрудничая со своей женой Викторией, Империоли стремится воссоздать атмосферу Парижа или Нью-Йорка 1920-х годов в этом баре в стиле ар-деко. В Scarlet подают крафтовые коктейли и небольшие тарелки в стиле тапас, а также он будет служить местом проведения мероприятий с живой музыкой. Зал площадью 40 квадратных футов, вмещающий около 500 человек, обеспечит посетителям уютное и интимное пространство.

Империоли, известный своей ролью проблемного племянника Тони Сопрано Кристофера Молтисанти, лично связан с концепцией подпольных заведений. Во время съемок эпизода сериала PBS «В поисках своих корней» он обнаружил, что его прадедушка управлял подпольным заведением в Маунт-Верноне в 1920-х годах. Вдохновленный этой семейной историей, Империоли решил воссоздать этот опыт со Скарлет.

Дизайн интерьера — результат сотрудничества Виктории и опытного ресторатора Джереми Владиса, который нанял для проекта ресторан Imperiolis. Владис, владеющий несколькими закусочными в этом районе, в том числе Good Enough to Eat и Nina's Great Burrito Bar, увидел потенциал в опыте Виктории как дизайнера интерьеров и декораций. Вместе они создали элегантное и уютное пространство, отражающее эпоху сухого закона.

Коктейльная карта Scarlet, которую курирует миксолог Мэтт Буркхардт, предлагает традиционные и креативные варианты. Фирменный напиток «Белый лотос» отдает дань уважения появлению Империоли во втором сезоне одноименного сериала HBO. В лаундже также подают небольшие тарелки в стиле тапас, которые обязательно удовлетворят вкус гостей.

С помощью Scarlet Майкл Империоли и его команда надеются создать оазис, где посетители смогут отвлечься от повседневного мира и насладиться уникальными впечатлениями. Независимо от того, приходят ли посетители в джинсах, шортах или смокинге, Скарлет обещает перенести их во времени, в гламур и очарование 1920-х годов.