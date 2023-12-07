Коул Такер и Ванесса Хадженс вступают в супружеское счастье

Бывший игрок «Питтсбург Пайрэтс» Коул Такер и голливудская звезда Ванесса Хадженс недавно обменялись клятвами на живописной свадебной церемонии. Влюбленные, встречавшиеся с 2020 года, скрепили свой союз романтической церемонией, состоявшейся в Талуме, Мексика.

Хадженс, получившая широкое признание благодаря роли Габриэллы Монтес в культовом сериале «Классный мюзикл», с тех пор сделала успешную карьеру на Бродвее и в киноиндустрии. Благодаря череде примечательных ролей в таких фильмах, как «Бандслам», «Чудовищный прием», «Плохие парни на всю жизнь» и «Тик-так бум», талантливая актриса покорила сердца зрителей по всему миру.

С другой стороны, путь Такера вращался вокруг его профессиональной бейсбольной карьеры. 27-летний спортсмен был выбран командой «Питтсбург Пайрэтс» в первом раунде драфта Высшей лиги бейсбола 2014 года. После своего дебюта за команду в 2019 году Такер продолжил играть за «Колорадо Рокиз», прежде чем в конечном итоге стал свободным агентом.

Радостная новость об их помолвке была передана поклонникам в начале этого года, когда пара решила отметить это событие очаровательным постом в Instagram, сделанным на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Пока молодожены отправляются в путь семейного счастья, фанаты с нетерпением ждут, что ждет Такера и Хадженс в будущем. Учитывая их индивидуальные успехи и общую любовь к своему ремеслу, становится ясно, что эту влиятельную пару ждет многообещающее и захватывающее будущее.

В то время как бейсбольная карьера Такера временно отодвигается на второй план, пока он исследует новые возможности в сфере свободных агентов, Хадженс продолжает сиять на киноэкране, очаровывая публику своим неоспоримым талантом. Вместе они образуют динамичный дуэт, которому суждено оставить неизгладимый след в своих областях.

Отправляясь в медовый месяц в Мексику, Такер и Хадженс, безусловно, могут рассчитывать на изобилие любви, счастья и бесконечных приключений.