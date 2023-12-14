Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти объявляет об отставке и встряхивает Республиканскую партию

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти неожиданно объявил о своей отставке с поста в конце этого месяца. Маккарти, который был отстранен от власти в начале этого года, назвал причиной своего ухода желание служить Америке новыми способами.

Отставка Маккарти стала ударом по его преемнику, спикеру Майку Джонсону, и республиканцам в Палате представителей. Поскольку и без того узкое большинство Республиканской партии еще больше сократилось, принятие закона в 2024 году окажется для партии еще более сложной задачей.

Хотя Маккарти не сообщил подробностей о своем следующем шаге, он выразил готовность поддерживать следующее поколение лидеров и продолжать набирать лучших и самых ярких людей страны на выборные должности. Маккарти также подчеркнул расширение Республиканской партии и свое намерение использовать свой опыт для ее роста.

Время ухода Маккарти имеет большое значение, поскольку это означает, что он уйдет до внеочередных выборов, чтобы заменить исключенного члена палаты представителей Джорджа Сантоса. Это еще больше сокращает республиканское большинство, требуя большей поддержки демократов для принятия мер в Палате представителей.

На протяжении всей своей карьеры Маккарти занимал различные руководящие должности в Республиканской партии, в том числе главный заместитель кнута, кнута большинства, лидера большинства и лидера меньшинства. Несмотря на его успехи, его спикерство продлилось всего 269 дней, что сделало его третьим по продолжительности в истории.

Отставка Маккарти создаст новые проблемы для республиканцев в преддверии Нового года. Партия уже столкнулась с трудностями при принятии законопроектов об ассигнованиях, а ее более незначительное большинство в предстоящем году еще больше затруднит принятие законопроектов о пропаганде или резолюции об импичменте в год выборов.

Поскольку Маккарти готовится завершить свой срок, спикер Майк Джонсон пожелал ему всего наилучшего в своем заявлении, признав заслуги Маккарти американскому народу и своим избирателям на протяжении почти двух десятилетий.

Вакансия, образовавшаяся после ухода Маккарти, потребует внеочередных выборов в Калифорнии, которые, как ожидается, пройдут в течение следующих нескольких месяцев. Ожидается, что на внеочередных выборах твердо республиканский округ Маккарти останется под контролем Республиканской партии.

Хотя отставка Маккарти знаменует собой конец его пребывания в Конгрессе, она также означает начало новой главы для него, поскольку он изучает другие возможности служить стране.