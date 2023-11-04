Новый фестиваль мечты предлагает выгодные предложения на электронику и бытовую технику

Croma, ведущий ритейлер электроники в Индии, запустил кампанию «Фестиваль мечты», предлагая ряд предложений на электронику и бытовую технику. Кампания, которая продлится до 15 ноября, включает в себя кэшбэк до 15% и выгоду от обмена до 20,000 XNUMX рупий. В дополнение к этим предложениям клиенты могут воспользоваться простыми опциями EMI на таких устройствах, как стиральные машины, кондиционеры, холодильники, смартфоны и многое другое.

В рамках кампании «Фестиваль мечты» клиенты могут воспользоваться кэшбэком до 15% и обменять выгоду до 20,000 24 рупий на различную электронику и бытовую технику. Сюда входят привлекательные варианты EMI на XNUMX месяца для стиральных машин, кондиционеров, холодильников, смартфонов и других устройств.

Важно отметить, что эти предложения действительны не только в магазинах Croma по всей стране, но также на сайте Croma и через Tata CLiQ. Покупатели могут получить скидку до 10% на кредитные и дебетовые карты HDFC и ICICI при покупках на сумму до 2,000 рупий в магазинах Croma. Кроме того, клиенты, потратившие более 3,000 рупий, получат скидку 500 рупий на всю аудиопродукцию Croma.

Croma также предлагает интересные предложения на смартфоны и умные часы: цены на умные часы начинаются от 999 рупий. Бюджетные умные часы от популярных брендов, таких как Fire-Bolt, boAt, Realme и Noise, доступны для покупки по цене ниже 2,000 рупий.

Для тех, кто ищет смартфон с поддержкой 5G, Croma предлагает стартовую цену в 13,499 49 рупий. Кроме того, клиенты могут получить часы для звонков с Bluetooth всего за XNUMX рупий с некоторыми смартфонами.

В категории телевизоров Croma предлагает выгодные предложения на 55-дюймовые, 65-дюймовые и 75-дюймовые светодиодные телевизоры 4K со светодиодной подсветкой, начиная с опции EMI в размере 2,990 рупий в месяц. Телевизор Samsung Lifestyle Frame с диагональю 55 дюймов также является частью этого предложения, и пользователи, купившие этот телевизор, получат бесплатную рамку стоимостью 8,990 рупий.

Фестиваль мечты от Croma с такими потрясающими предложениями и скидками — это прекрасная возможность обновить вашу электронику и бытовую технику. Не упустите эти фантастические предложения до того, как они закончатся 15 ноября.

Вопросы и ответы:

В: Где я могу воспользоваться предложениями Фестиваля мечты?

О: Вы можете воспользоваться предложениями в магазинах Croma, на веб-сайте Croma и в Tata CLiQ.

Вопрос: Какие доступны варианты EMI?

Ответ: Существуют привлекательные варианты EMI на 24 месяца для различных устройств, включая стиральные машины, кондиционеры, холодильники и смартфоны.

Вопрос: Могу ли я получить скидки при покупке кредитной и дебетовой картой?

О: Да, покупатели могут воспользоваться скидками до 10 % по кредитным и дебетовым картам HDFC и ICICI при покупках на сумму до 2,000 рупий в магазинах Croma.