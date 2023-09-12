I2C-USB-Hub: удаленное управление USB-гаджетами

Краткое описание: I2C-USB-Hub — это устройство, созданное [Джимом Хини], которое позволяет удаленно управлять USB-гаджетами. Используя переключатель нагрузки P-MOSFET MT9700 для каждого порта, концентратор позволяет пользователям удаленно отключать питание отдельных устройств. В устройстве используется 8-битный чип ввода-вывода PCA9557PW I2C, который позволяет легко управлять каждым портом, отправляя соответствующую последовательность битов по проводу. [Джим] планирует создать библиотеку Arduino, чтобы еще больше упростить процесс. Кроме того, I2C-USB-Hub использует оставшиеся контакты чипа для управления светодиодными индикаторами и регулировки ограничения тока на MT9700.

Достижения в области технологий предоставили пользователям возможность удаленного управления различными устройствами. Одним из примеров является I2C-USB-Hub, творение [Джима Хини]. В отличие от традиционных USB-концентраторов с ручными переключателями, I2C-USB-Hub добавляет удобство дистанционного управления к стандартной схеме концентратора USB 2.0. Благодаря включению переключателя нагрузки P-MOSFET MT9700 для каждого порта устройство позволяет управлять питанием отдельных USB-устройств на расстоянии.

Ключом к функциональности этого устройства является чип ввода-вывода PCA9557PW I2C. Этот чип позволяет легко управлять каждым портом, просто отправляя правильную последовательность битов по проводу. Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, [Джим] планирует разработать библиотеку Arduino, которая упростит процесс переключения цифровых переключателей.

I2C-USB-Hub выходит за рамки управления питанием USB-гаджетов. Благодаря своему 8-битному чипу [Джим] воспользовался преимуществами дополнительных контактов для добавления новых функций. Один контакт предназначен для главного управления светодиодными индикаторами на печатной плате, а другой позволяет регулировать ограничение тока на MT9700 в диапазоне от 500 мА до 1 А.

В заключение, хотя модифицированные стандартные USB-концентраторы могут достичь аналогичных результатов, I2C-USB-Hub обеспечивает удобство дистанционного управления USB-гаджетами. Этот проект демонстрирует потенциал использования аппаратного обеспечения для улучшения пользовательского опыта и обеспечивает платформу для будущих достижений в этой области.

источники:

– [Исходное название статьи], Ссылка

– [Страница проекта Джима Хини], Ссылка