Удовлетворение запросов пользователей Fitbit: новейшее обновление включает в себя интересные функции

Fitbit недавно выпустила обновление своего мобильного приложения, в котором реализованы некоторые востребованные пользователями функции. Хотя это обновление и не является серьезным изменением, оно вносит некоторые изменения в качество жизни, которые улучшат работу Fitbit.

Одним из ключевых дополнений является возможность просмотра процента заряда батареи подключенного устройства в левом верхнем углу вкладки «Сегодня». Это изменение гарантирует, что пользователи смогут легко увидеть состояние батареи сразу после запуска приложения. Раньше эта функция была доступна только на вкладке «Устройства». Кроме того, Fitbit расширяет поддержку считывания данных на Pixel Watch, расширяя совместимость за пределы трекеров и умных часов Fitbit.

Еще одна интересная функция, которая возвращается, — это праздничная анимация. Ранее они были удалены, но были вновь введены в ответ на запросы населения. Пользователи Android первыми получат эти анимации, а владельцы iPhone, как ожидается, получат их в начале января. Анимации будут отображаться всякий раз, когда пользователи достигают своей ежедневной цели по шагам или достигают основных этапов своего фитнес-путешествия.

Fitbit также возвращает инструмент Steps Streak, который был удален в обновлении за сентябрь 2023 года. Полоса шагов отображает гистограмму, показывающую количество шагов, пройденных за день, неделю, месяц и год. Пользователи будут рады узнать, что шаги, предпринятые во время отсутствия этой функции, по-прежнему будут учитываться в их победе. Steps Streak теперь будет расположен на вкладке «Сегодня» приложения, а также впервые будет доступен на устройствах Android.

В дополнение к этим обновлениям Fitbit напоминает пользователям, что они могут настроить показатели фокуса в соответствии со своими конкретными целями в фитнесе. Хотя эта функция была представлена ​​в сентябре, она служит полезным напоминанием пользователям о необходимости воспользоваться этой возможностью настройки.

Fitbit понимает, что некоторые пользователи могут не сразу получить обновление на свои смартфоны, и просят проявить терпение, пока обновление будет доступно всем пользователям. Компания активно работает над учетом отзывов пользователей и внесением улучшений. Это последнее обновление является свидетельством их стремления реагировать на запросы пользователей и обеспечивать удовлетворительное качество работы Fitbit.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какие новые функции включены в обновление Fitbit?

О: Обновление включает в себя возможность просмотра процента заряда батареи, повторное введение праздничных анимаций, возвращение инструмента Steps Streak и возможность настройки показателей фокусировки.

Вопрос: Когда пользователи iPhone получат праздничные анимации?

Ответ: Пользователи iPhone могут рассчитывать на получение праздничных анимаций в начале января.

Вопрос: Где пользователи могут найти инструмент Steps Streak в обновленном приложении?

О: Инструмент «Последовательность шагов» будет расположен на вкладке «Сегодня» приложения Fitbit.

Вопрос: Является ли возможность настройки показателей фокуса новой функцией?

О: Нет, возможность настройки показателей фокуса была представлена ​​в предыдущем обновлении.