Зимний шторм принес сильный снегопад в Северную Калифорнию

Мощный зимний шторм обрушится на Северную Калифорнию, принеся в регион обильный снегопад. Снежная лаборатория Центральной Сьерры Калифорнийского университета в Беркли предсказала первый значительный снегопад в сезоне, а погодные модели показывают приближение двухдневной метели.

Ожидается, что снег начнется в среду вечером, при этом на первом этапе выпадет от 3 до 6 дюймов снега. К полудню среды большая часть Центральной и Северной Сьерра-Невады, а также южного округа Сискию будет покрыта снегом толщиной от 1 до 6 дюймов. Шторм будет усиливаться в течение ночи, к 3:7 в Центральной Сьерре выпадет не менее XNUMX дюймов снега.

Утром в четверг выпадет еще больше снегопада: в нескольких районах Центральной и Северной Сьерра-Невады выпадет от 8 до 10 дюймов снега. Шторм будет продолжать усиливаться, продвигаясь на юг от Орегона и охватывая обширную территорию, включая Сьерру, Прибрежный хребет и дальние северные части Калифорнии. Согласно текущим моделям, сильный снегопад продлится до утра пятницы.

В целом, снежная лаборатория Центральной Сьерры Калифорнийского университета в Беркли прогнозирует, что в период со среды по четверг общее количество снегопадов составит от 7 до 14 дюймов. Этот прогноз основан на последних погодных моделях, которые вселили в лабораторию достаточную уверенность, чтобы сделать это заявление.

Жителям пострадавших районов рекомендуется следить за погодными условиями и принимать необходимые меры предосторожности. Сильный снегопад может привести к опасным дорожным условиям, возможным отключениям электроэнергии и другим сопутствующим проблемам. Очень важно оставаться в безопасности и быть готовым во время этой зимней бури.