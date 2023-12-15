Вспыхнул пожар на предприятии Aalberts Surface Technologies в Лансинге

В ходе недавнего инцидента вспыхнул пожар в компании Aalberts Surface Technologies, расположенной на Бассетт-авеню в Лансинге. Пожарная служба Лансинга быстро отреагировала на место происшествия поздно вечером во вторник, пытаясь контролировать пламя и обеспечивать безопасность присутствующих.

В настоящее время проводится расследование, чтобы определить причину пожара, который, по мнению чиновников, возник в печи. Пламя распространилось по зданию, пробило крышу и создало потенциальную угрозу для прилегающих территорий. Прибывшие на место бригады предупредили о наличии опасных газов, в том числе серной кислоты. К счастью, всем, кто в тот момент находился внутри здания, удалось эвакуироваться без вреда.

Усилия по локализации пожара увенчались успехом, во время инцидента не было выделено никаких химикатов. Заместитель начальника пожарной службы Лансинга Кеннет Лэй заверил общественность, что никакой постоянной опасности от огня нет.

Поскольку расследование продолжается, важно быть в курсе обновлений, касающихся этого инцидента. Мы советуем подписаться на нашу рассылку новостей и страницу YouTube, чтобы получать последние местные новости и прогнозы погоды.

Безопасность людей, вовлеченных в такие инциденты, имеет первостепенное значение, и пожарная служба Лансинга по-прежнему привержена расследованию и предотвращению подобных инцидентов в будущем.