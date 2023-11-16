Новые преобразователи и кабели вызывают обеспокоенность по поводу разъемов 12VHPWR

Наводнение сомнительных 16-контактных кабелей и преобразователей недавно заполонило рынок, и Akasa присоединилась к этой тенденции, выпустив два новых преобразователя: прямоугольный адаптер «G-Nexus P24» и кабель «G-Nexus PX24». адаптер. В этих продуктах утверждается, что устаревшие разъемы блоков питания преобразуются в разъем PCIe 5.0 стандарта 12VHPWR PCIe 12+4P, способный поддерживать мощность до 600 Вт для карт RTX 40-й серии. Однако отсутствие подробной информации об этих преобразователях и кабелях вызывает опасения по поводу их надежности и безопасности.

Проблема плохо документированных и ненадежных преобразователей и удлинителей 12VHPWR не ограничивается Akasa; Многие менее известные компании также предлагают эти продукты, такие как Sirlyr, Ezdiy-Fab, Mod-DIY, Joyjom и CY и другие. Отсутствие критической информации от этих поставщиков подвергает потребителей риску приобретения оборудования, которое может привести к повреждению или не удовлетворить их потребности.

Представляя эти новые преобразователи и кабели, производители добавляют еще одну потенциальную точку отказа для и без того слабых разъемов 12VHPWR. Akasa, например, не может объяснить, как ее продукты поддерживают высокие требования к мощности современных графических процессоров с использованием кабелей, рассчитанных на гораздо меньшую мощность. Отсутствие прозрачности вызывает беспокойство и заставляет потребителей задуматься о безопасности и надежности этих продуктов.

Чтобы избежать возможных повреждений и проблем с гарантией, рекомендуется использовать одобренные кабели и преобразователи, поставляемые известными производителями графических процессоров. Использование ненадежных и несертифицированных кабелей и адаптеров значительно увеличивает риск сбоя, что может привести к дорогостоящему ремонту и аннулированию гарантии.

FAQ

Вопрос: Совместимы ли преобразователи Akasa со стандартом PCIe 5.0?

Ответ: Хотя Akasa не заявляет явным образом о соответствии стандарту PCIe 5.0, многие производители кабелей заявляют об этом. Однако отсутствие подробной информации вызывает сомнения в их соблюдении.

Вопрос: Могу ли я использовать эти преобразователи с моей картой RTX 40-й серии?

О: Неясно, смогут ли эти преобразователи надежно поддерживать высокие требования к мощности карт RTX 40-й серии. Рекомендуется использовать одобренные кабели и преобразователи от известных производителей графических процессоров.

Вопрос: Что мне делать, если у меня возникнет неисправность этих преобразователей или кабелей?

Ответ: Обращение за поддержкой по гарантийным претензиям может оказаться сложной задачей, поскольку производители графических процессоров могут утверждать, что использование несертифицированных кабелей приводит к появлению дополнительных точек отказа и аннулированию гарантии. Крайне важно проявлять осторожность при использовании этих продуктов, чтобы свести к минимуму риск сбоев.