В театре Тандер-Бей ведется расследование пожара

Краткое описание: Пожарная служба Алпены и полицейское управление Алпены в настоящее время расследуют пожар, который вспыхнул в театре Тандер-Бей рано утром в воскресенье. Хотя непосредственных признаков нечестной игры нет, власти все еще находятся на ранних стадиях расследования.

Пытаясь определить причину пожара, детектив-сержант Билл Гол и капитан службы по снижению общественных рисков Энди Марсо тщательно прочесывают обломки, оставшиеся после пожара. Хотя первоначальная оценка не выявила какой-либо подозрительной деятельности, следователи сосредоточены на исключении возможности поджога.

Начальник пожарной охраны Роб Эдмондс признает, что некоторые аспекты пожара вызывают обеспокоенность, в частности тот факт, что в пострадавшем районе находилось холодильное хранилище и в то время не велось никаких строительных работ. Кроме того, время инцидента, когда никого не было, добавляет еще один уровень загадочности. Эдмондс подчеркивает, что расследование все еще продолжается, и нынешнее предположение может измениться, если появятся новые доказательства.

Пожар нанес театру значительный ущерб, что осложнило расследование. Однако, исследуя структуру возгорания и дыма, Марсо надеется получить ценную информацию о происхождении пожара.

Это не первый раз, когда театр Тандер-Бей пострадал от пожара. В 2020 году пожар, уничтоживший близлежащий ресторан Джона А. Лау, также нанес ущерб театру. С сентября в театре проводились ремонтные работы, открытие которых запланировано на осень следующего года. Однако недавний пожар внес неопределенность в эти сроки.

Хотя театр получил страховые средства для покрытия ущерба, необходима дополнительная финансовая поддержка для полного удовлетворения всех потребностей здания. Несмотря на неудачу, руководство театра по-прежнему привержено возобновлению работы и восстановлению ущерба, причиненного пожаром.

По мере продолжения расследования власти надеются, что появится более ясная картина относительно причины пожара в театре Тандер-Бей.