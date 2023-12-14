Расширение «Левиафан» в Final Fantasy XVI избавит от мрачного неба

В недавнем интервью Famitsu команда разработчиков Final Fantasy XVI подтвердила, что в предстоящем расширении «Левиафан» небо будет более ясным и голубым, что обеспечит столь необходимое облегчение от гнетущего темно-розового неба, которое доминирует на более поздних этапах игры. Это объявление было встречено с энтузиазмом игроками, которые сочли мрачную атмосферу серьезным недостатком в остальном замечательной игре.

Действие DLC под названием «The Rising Tide» происходит в новой части мира, не затронутой магическим затмением. Ранее игроки высказывали предположения о необычном небе в анонсе DLC, и теперь их теории подтвердились. Главные герои Клайв, Джилл и Джошуа отправятся в путешествие под ярко-голубым небом, предлагая освежающую смену декораций.

Кроме того, в расширении «Левиафан» появится новый фоторежим, позволяющий игрокам заменить темно-розовое небо в финале на голубое. Эта функция будет доступна не только в регионе DLC, но и на протяжении всей игры, предлагая игрокам свободу наслаждаться детальным художественным оформлением игры в более яркой и воодушевляющей обстановке.

Для многих игроков это объявление приносит чувство облегчения и волнения. Гнетущая эстетика последней части игры раньше ослабляла их удовольствие и делала побочные квесты и охоту на монстров особенно мрачными. Возможность увидеть более ясное небо и яркие пейзажи, несомненно, улучшит общее впечатление от игрового процесса.

Хотя некоторые игроки по-прежнему выражают желание иметь возможность полностью отключить затмение в финале, важно отметить, что элементы повествования и построения мира могут помешать реализации такой функции. Тем не менее, введение расширения «Левиафан» и сопутствующих ему изменений обеспечивает позитивный шаг на пути к решению этой проблемы и удовлетворению предпочтений игроков.

С ожидаемым выходом весной расширения «Левиафан» игроки Final Fantasy XVI смогут рассчитывать на столь необходимый отпуск от темных и мрачных небес, погружаясь в мир, освещенный красотой ясного голубого неба.