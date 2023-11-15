SF90 XX: выпуская на волю дорожного зверя Ferrari

Феррари сделала это снова. Представляем SF90 XX, автомобиль, который призван переопределить границы скорости и производительности. Обладая потрясающими 1,016 л.с., этот зверь готов доминировать на каждом круге, на котором он встречается. Но что действительно отличает SF90 XX от его предшественников, так это его разрешенный к использованию на дорогах статус, что делает его первым автомобилем XX, на котором можно ездить где угодно.

Разрешив использование SF90 XX на дорогах, Ferrari открыла совершенно новый мир возможностей. Это не только расширяет рынок для этой невероятной машины, но и означает, что энтузиасты смогут насладиться ощущением владения гоночным автомобилем и его вождения на дорогах общего пользования. Однако законность дорожного движения сопряжена с определенными компромиссами. Вес SF90 XX в сухом состоянии составляет 1,560 кг, что значительно больше, чем у его гусеничного аналога FXX K. Этот дополнительный вес обусловлен наличием необходимых компонентов для дорожного использования, таких как фары и более прочное шасси.

Итак, почему же Ferrari легализовала шоссейный SF90 XX? Все просто: они могут продать больше. Делая этот автомобиль ограниченной серии доступным для более широкой аудитории, Ferrari гарантирует, что спрос на SF90 XX останется высоким. Кроме того, дорожная версия предполагает более высокую цену: Stradale стоит от 673,584 730,000 фунтов стерлингов, а Spider — от 90 376 фунтов стерлингов. Для сравнения: базовый SFXNUMX стоит всего XNUMX тысяч фунтов.

Благодаря улучшению мощности, веса и аэродинамики SF90 XX расширяет границы возможного. Двигатель V8 с двойным турбонаддувом развивает ошеломляющие 786 л.с., а электродвигатели — еще 230 л.с. В результате получился автомобиль, который может разгоняться до 0-62 миль в час всего за 2.3 секунды.

Хотя SF90 XX, возможно, и не самый легкий или самый экстремальный гусеничный автомобиль, он превосходен в других областях. Ferrari добилась значительных успехов в аэродинамике: общая прижимная сила составляет 530 кг на скорости 155 миль в час. Продуманные элементы дизайна, такие как вентиляционные отверстия на капоте и оптимально расположенные крылья, делают SF90 XX самым аэродинамически эффективным дорожным автомобилем Ferrari на сегодняшний день.

С точки зрения управляемости SF90 XX обеспечивает баланс между комфортом и производительностью. Мягкая подвеска обеспечивает плавность хода, сохраняя при этом отличное сцепление с трассой. Хотя он не тестировался на дорогах общего пользования, ожидается, что SF90 XX обеспечит комфортное и плавное вождение, подобное движению автомобиля GT.

В заключение отметим, что SF90 XX меняет правила игры для Ferrari. Благодаря своему разрешенному к использованию на дорогах статусу, невероятным характеристикам и инновационному дизайну этот автомобиль способен доминировать как на дороге, так и на трассе. Итак, пристегнитесь и приготовьтесь испытать острые ощущения на всю жизнь за рулем SF90 XX.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что отличает SF90 XX от других моделей XX?

SF90 XX — первый автомобиль XX, разрешенный для дорожного движения, что позволяет энтузиастам ездить на нем по дорогам общего пользования.

Почему Ferrari разрешила использование SF90 XX на дорогах?

Сделав SF90 XX легальным для дорог общего пользования, Ferrari сможет продавать большее количество автомобилей и повысить эксклюзивность и привлекательность модели.

Каковы ключевые изменения в SF90 XX по сравнению с обычным SF90?

SF90 XX обладает большей мощностью, меньшим весом и улучшенной аэродинамикой, что делает его еще более ориентированным на трек и производительность.

Комфортно ли SF90 XX ездить по дороге?

Хотя SF90 XX не тестировался на дорогах общего пользования, ожидается, что он обеспечит комфортное и плавное вождение, подобное движению автомобиля GT.