Ферма подает в суд на городок Комсток за нарушение прав

Ферма в городке Комсток, штат Мичиган, подала иск против поселка и его должностных лиц, утверждая, что их действия нарушают конституционные и гражданские права. Компания Soil Friends LLC и ее владельцы инициировали иск в федеральном суде после того, как в прошлом году столкнулись с разногласиями с городом.

Городок выдвинул ферме несколько предписаний, утверждая, что ее деятельность не соответствует необходимым стандартам, например, наличие комнаты для дегустации сидра и продажа продуктов, которые не были выращены на ферме. Позднее в декабре 2022 года окружной суд округа Каламазу издал постановление, требующее, чтобы ферма закрыла свой бизнес.

Soil Friends, однако, утверждают, что их действия были законными, поскольку они получили разрешение на дегустационный зал в 2018 году. Они считают, что городок несправедливо относился к ним, постоянно меняя стойки ворот и затрудняя работу фермы в соответствии с правилами.

Городок заявил, что, согласно штату Мичиган, по крайней мере 50% товаров, выставленных на продажу на ферме, должны быть выращены на ее территории, чтобы соответствовать требованиям фермерского рынка. Ферма утверждает, что продажа рождественских елок (фермерского продукта) защищена Законом о праве на фермерство.

Помимо судебного иска, владельцы ферм выразили свое разочарование в социальных сетях, раскритиковав руководство поселка и пообещав работать с членами сообщества-единомышленниками, чтобы улучшить условия поселка для жителей и владельцев бизнеса.

В иске говорится о нескольких нарушениях, в том числе о возмездии Первой поправки, нарушении надлежащей правовой процедуры, вмешательстве в гражданские права и преимущественном праве законов штата, таких как Кодекс контроля над спиртными напитками штата Мичиган и Закон штата Мичиган о праве на фермерство. Soil Friends требует компенсации ущерба, включая упущенную выгоду и гонорары адвокатам.

Исход судебного процесса определит, в какой степени местные органы власти смогут регулировать методы ведения сельского хозяйства и защищать права собственности и бизнеса. Многие в обществе внимательно следят за этим делом, поскольку считают, что оно создаст прецедент для будущих споров между фермами и местными властями.