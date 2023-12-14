Новый патч Fallout 4 следующего поколения отложен до 2024 года

Краткое описание: Долгожданный патч «следующего поколения» от Bethesda для Fallout 4 был отложен до 2024 года, что разочаровало фанатов, ожидавших его в этом году. Обновление, которое разрабатывается для PS5, Xbox Series X/S и ПК, обеспечит более высокую частоту кадров, графику 4K и новый контент Creation Club. Однако Bethesda не сообщила конкретной даты выпуска патча, заявив, что для его завершения требуется больше времени. Эта задержка последовала за предыдущими усилиями Bethesda по улучшению Fallout 4, включая обновление для Xbox One X, которое обеспечило визуальные эффекты 4K со скоростью 30 кадров в секунду. В прошлом году частота кадров была увеличена до 60FPS, но за счет разрешения. Несмотря на задержку, фанаты могут с нетерпением ждать предстоящего телешоу Fallout, которое выйдет в апреле и в котором Уолтон Гоггинс сыграет гуля в постапокалиптическом мире.

В неожиданном повороте событий Bethesda объявила, что долгожданный патч следующего поколения для Fallout 4 выйдет не раньше 2024 года, хотя изначально обещала выпустить его в этом году. Обновление, которое разрабатывается для PS5, Xbox Series X/S и ПК, направлено на предоставление ряда запрошенных функций, включая более высокую частоту кадров, графику 4K и новый контент из Creation Club. Хотя конкретная дата выпуска не указана, разработчики Bethesda заверили фанатов, что им просто нужно немного больше времени, чтобы усовершенствовать патч.

Эта задержка разочаровала игроков Fallout 4, которые с нетерпением ждали улучшений следующего поколения. Однако это не первый раз, когда Bethesda пересматривает Fallout 4, чтобы улучшить его производительность. В обновлении для Xbox One X ранее была представлена ​​графика 4K, хотя и с ограниченной частотой кадров 30 кадров в секунду. В прошлом году частота кадров была увеличена до 60 кадров в секунду, хотя при этом пришлось пожертвовать разрешением. С предстоящим патчем фанаты могут ожидать улучшения как частоты кадров, так и разрешения, минимизируя компромиссы и обеспечивая более плавный игровой процесс.

Хотя ожидание патча для Fallout 4 кажется невыносимо долгим, фанаты могут найти утешение в том, что телешоу Fallout выйдет в апреле. В сериале Уолтон Гоггинс, известный своими захватывающими выступлениями, играет гуля – выжившего в постапокалиптической пустоши, подвергшегося радиационному воздействию. Ходят слухи, что Гоггинс может даже изобразить любимого персонажа-компаньона Джона Хэнкока из Fallout 4, что добавит волнительный уровень ожидания поклонникам игры.

Несмотря на задержку, очевидно, что Bethesda стремится улучшить впечатление от Fallout 4 и предоставить фанатам обновление действительно нового поколения. На горизонте 2024 год, и игроки могут с нетерпением ждать возможности снова погрузиться в Содружество и исследовать радиоактивные остатки в потрясающих деталях. А до тех пор телешоу Fallout, несомненно, предоставит поклонникам франшизы столь необходимое исправление, поддерживая постапокалиптический дух до появления следующей главы игры.